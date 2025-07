Húzós lesz a címe az Apádra ütök 4-nek, vajon milyen fordítást kap?

Az már korábban kiderült, hogy folyatatást kap az Apádra ütök, és azt is, hogy a korábbi szereplők, Robert De Niro, Ben Stiller és Owen Wilson is visszatérnek benne, továbbá Ariana Grande is csatlakozik a szereplőgárdához. Most azonban újabb infomrációk láttak napvilágot a sikerszériával kapcsotatban.

Az Apádra ütök negyedik része 2026-ban érkezik a mozikba (Fotó: Paramount Pictures)

A Variety értesülései szerint ugyanis

a negyedik rész hivatalos címe Focker in-Law lesz.

Az egyelőre nem ismert, hogy ez magyar fordításban miként hangzik majd.

Az Apádra ütök című filmet 2000-ben mutatták be, melyben a Ben Stiller által alakított Greg Beckur mindent megtesz, hogy elnyerje barátnője, Pam (Teri Polo) szívét, és mogorva apja, Jack (Robert De Niro) elismerését és megbecsülését. A film két folytatást is kapott: az második részben szerepelnek az anyós és az após is, a harmadikban pedig már bevonják a gyerekeket is.