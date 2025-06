Robert De Niro újra elvetemült maffiózót játszik, harmadik évadával tér vissza az HBO zászlóshajója

Június 23-án indul a Max egyik zászlóshajójának számító Az aranykor (The Gilded Age) harmadik évada. A Julian Fellowes (Downton Abbey) által jegyzett kosztümös dráma a XIX. század végi New York elitjének intrikáit mutatja be, ahol a régi pénzes családok és az újonnan meggazdagodottak csapnak össze. A főszerepben természetesen visszatér Carrie Coon, Christine Baranski és Morgan Spector.

A hónap másik kiemelt újdonsága a megrázó valós történetet feldolgozó A temetkezési vállalkozó (The Mortician), amely június 2-án debütál. A HBO Max eredeti sorozata az 1980-as években játszódik, és egy látszólag tisztességes temetkezési cég sötét titkait tárja fel – hogyan húztak hasznot a gyászolók fájdalmából. Az angol sorozat főbb szerepeiben Method Man, Dash Mihok és Judy Marte lesznek láthatók.

Érkezik még egy izgalmas brit krimi sorozat, a Liverpool, a mi városunk (This City Is Ours, premier: 06. 19., a premier napján a teljes évad elérhető lesz). A bűnöző Michael eltökélt szándéka, hogy családot alapít barátnőjével, Dianával, de ezzel egy időben liverpooli bűnbandája is kezd széthullani: amikor egy drogszállítmány körül káosz tör ki, új jelentkező akad a vezetői posztra. A BBC sorozatának főszerepeiben James Nelson-Joyce, Hannah Onslow és Sean Bean.

Ezenkívül elérhetővé válik több nemzetközi HBO-sorozat is, többek között a spanyol Super Sara (premier: 06. 13.), a latin-amerikai Chespirito: akarva, akaratlanul (Chespirito: Not Really On Purpose), amely híres komikus és kreatív zseni életét mutatja be, továbbá jön még a TLC és Discovery csatornák több közkedvelt sorozata, így a Három hónap jegyesség – boldogan éltek, amíg…, A halálos fogás és a Titkos műveletek is friss epizódokat kapnak.

A hónap egyik legnagyobb dobása a Minecraft film (The Minecraft Movie), amelynek pontos premierdátuma még nem ismert, de az egymilliárd dollárt is meghaladó videójáték-adaptáció rengeteg nézőre számíthat az HBO-n is. A családi vígjátékban négy különc karakter a népszerű videójáték kockavilágába kerül – főszerepben Jason Momoa, Jack Black és Jennifer Coolidge.

Június 6-án jön The Alto Knights, Barry Levinson klasszikus maffiafilmje Robert De Niro kettős főszereplésével, amely két legendás New York-i maffiavezér harcát mutatja be, és a hónap elején debütál az Utódlás alkotójának új filmje is, a Mountainhead (06. 01.), ahol egy milliárdos baráti társaság luxusutazása borul fel a gazdasági összeomlás árnyékában. A főszerepben Steve Carell, Ramy Youssef és Jason Schwartzman.

A hónap végén debütál Mariska Hargitay személyes dokumentumfilmje, az Anyám, Jayne Mansfield (06. 28.), amelyben a színésznő először néz szembe a hollywoodi ikon édesanyja elvesztésével, és fellebben a fátyol a színésznő vélt magyar gyökereiről is. Szintén várható A szer című testhorror (kritikánk), amivel Demi Moore idén végignyerte a díjszezont, továbbá olyan kultfilmek és blockbusterek, mint a Foxcatcher, az Aviátor, a Kutyaszorítóban, A régi város, a Belfast, a Transformers: A fenevadak kora és a Halálos iramban 10.