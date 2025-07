Vízválasztó, avagy a stréber tiszások

Brüsszelben új vízstratégiát dolgoztak ki, mely szerint a gazdáknak is fizetni kellene a vízhasználatért. Na most ezek a riasztó arcok a saját parasztjaikat is gyűlölik, ha úgy gondolják, lőnek is rájuk abban a rohadt nagy demokráciában, a mieinket meg simán megfojtanák egy kanál vízben. És akkor jöjjön a hihetetlennel határos, az Európai Parlament jelentését a Magyarországon állomásozó Tisza Párt is megszavazta.