A hadsereg, ami ebben még a NATO-nál is erősebb

A szakértő szerint nem is olyan egyszerű az összevetés. Míg a NATO-nál alapelvárás az interoperabilitás, tehát például az azonos tartalékalkatrészek, lőszerek és üzemanyagok használata, az orosz, a kínai és az indiai fegyverfejlesztés egymással párhuzamosan mozog. Ezek a haderők tehát nem lennének képesek együttműködni, de ez nincs is tervben – szögezte le.

Élőerő tekintetében a NATO-tagállamok hadseregei eltörpülnek Kína, Oroszország vagy India haderejéhez képest (Illusztráció, forrás: Pixabay)

India nem tervez olyan forgatókönyvet, hogy beavatkozzon mondjuk úgy a kínaiak oldalán egy konfliktusba, de az oroszok oldalán sem tervez beavatkozni.

Ami ezzel kapcsolatban érdekes lehet, az a védelmi költségvetés, azonban az erre vonatkozó orosz adatok erősen kérdőjelesek, s ugyanez mondható el a kínaiak számairól is – vélekedett a szakértő.

Ha a hivatalos számokból indulunk ki, az amerikaiaké a világ védelmi költségvetésének 40 százaléka, vagyis a tavalyi évben a Military Balance szerint nagyjából 970 milliárd dollár. A hivatalos kínai adat ezzel szemben 235 milliárd, a becsült viszont 480 milliárd, ami az amerikainak még mindig csak a fele. Az oroszoké a hivatalos számok szerint alig 150 milliárd, de tekintve, hogy Oroszország jelenleg háborúban áll, a tényleges összeg inkább 450 milliárd dollár körül alakulhat. Tehát Kína és Oroszország becsült védelmi költségvetése együttesen nagyjából akkora, mint az Egyesült Államoké – magyarázta Kaiser Ferenc.

Indiát nagyjából a hatodik helyre teszik ebben a listában, nagyjából 75 milliárddal – mondta.

Azért lehet látni, hogy Oroszországhoz vagy Kínához képest India messze kevesebbet költ, viszont neki rengeteg katonája van

– emelte ki.

Az indiai haderőnek tehát „irgalmatlan létszáma van”, és feltehetően a harckészsége és a gyakorlottsága is rendben van, hiszen Kínával, illetve Pakisztánnal gyakoriak a kisebb-nagyobb incidensek. Másrészt viszont India igyekszik mindenkivel jóban lenni, ráadásul akkora ország és akkora piac, hogy vele is igyekszik mindenki jóban lenni – mutatott rá a szakértő. India egyaránt vásárol fegyverrendszereket Franciaországtól és az Egyesült Államoktól, sőt rengeteg légvédelmi rakétát vesz Izraeltől – sorolta.