Kína üzenete, amit a Nyugat nem hagyhat figyelmen kívül + fotók

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, szeptember 3-án Kína történetének legnagyobb katonai felvonulását rendezték meg, amely Hszi Csin-ping elnöknek alkalmat kínált arra, hogy a Kelet kiemelkedő vezetőjeként mutassa be magát, ellensúlyozva Donald Trump hatalmát. A rendezvényen vendégként vett részt Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, ami egyfajta jelzés lehetett a NATO irányába. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő válaszolt lapunk kérdéseire.

Hszi Csin-ping Kína történetének legnagyobb katonai parádéját rendezte meg. Fotó: AFP

A szakértő elmondta, hogy a Kelet és a Nyugat haditechnikai fejlettségi szintje közel sem egyforma. Ha viszont a darabszámot vizsgáljuk – hogy hány harckocsival, hány páncélozott szállítójárművel, tüzérségi eszközzel rendelkeznek –, akkor Kelet kerül ki győztesen. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nem egyforma a képessége ezeknek az eszközöknek. A kínaiak főleg a Szovjetunió idejéből származó haditechnikai eszközöket vették át (persze sajátot is építettek), de ezek közel sem olyan hatékonyak, mint a nyugati fegyverek.

A katonai bemutató kapcsán az elemző elmondta, hogy

mindent bemutattak, ami a mai modern hadviseléshez szükséges. Kína igyekszik bizonyítani, hogy képes egyrészt felvenni a versenyt a NATO-val, másrészt bizonyos területeken előbbre áll, mint némely NATO-ország.

Kiemelte, hogy lényeges szerephez jutnak Kínában is a drónok, és itt is megfigyelhető az átállás a régi, nehéz, sok-sok fémet tartalmazó technikai eszközökről a könnyebb, modern eszközök használatára – például amit az orosz–ukrán háborúban is alkalmaznak a felek. Ugyanakkor a kínai hadsereg tömeghadsereg volt és jelenleg is az.