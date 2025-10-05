Donald Trump: Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonná katonaságát

Néhány órával korábban Donald Trump elismerését fejezte ki Izraelnek, miután az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezet bombázását annak érdekében, hogy esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására.

Az amerikai elnök egyben arra szólította fel a Hamászt, hogy cselekedjen gyorsan, és azt hangsúlyozta, hogy nem tűr el késlekedést vagy olyan kimenetelt, aminek révén az alkufolyamat végén Gáza ismét veszélyt jelent.

Mindenkit méltányosan kezelünk majd

– ígérte bejegyzésében.