Donald Trump: Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonná katonaságát

Donald Trump washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be Truth Social-oldalán, hogy Izraellel folytatott tárgyalásokat követően megállapodtak az izraeli katonaság kivonulásának zónájáról.
Ha a Hamász megerősíti, a tűzszünet azonnal életbe lép, és megkezdődik a túszok és foglyok cseréje, ami megteremti a feltételeket a katonaság további kivonásához
– írta az elnök, hozzátéve, hogy a folyamat sikeres lebonyolítása egy „háromezer éve zajló katasztrófa” lezárásához viszi közelebb a Közel-Keletet.