Donald Trump: Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonná katonaságát

Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet – közölte az amerikai elnök szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 12:19
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Getty Images via AFP
Donald Trump washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be Truth Social-oldalán, hogy Izraellel folytatott tárgyalásokat követően megállapodtak az izraeli katonaság kivonulásának zónájáról.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images North America/Andrew Harnik)

Ha a Hamász megerősíti, a tűzszünet azonnal életbe lép, és megkezdődik a túszok és foglyok cseréje, ami megteremti a feltételeket a katonaság további kivonásához

 – írta az elnök, hozzátéve, hogy a folyamat sikeres lebonyolítása egy „háromezer éve zajló katasztrófa” lezárásához viszi közelebb a Közel-Keletet.

Néhány órával korábban Donald Trump elismerését fejezte ki Izraelnek, miután az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezet bombázását annak érdekében, hogy esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására.

Az amerikai elnök egyben arra szólította fel a Hamászt, hogy cselekedjen gyorsan, és azt hangsúlyozta, hogy nem tűr el késlekedést vagy olyan kimenetelt, aminek révén az alkufolyamat végén Gáza ismét veszélyt jelent.

Mindenkit méltányosan kezelünk majd

 – ígérte bejegyzésében. 

Donald Trump a hét elején – Benjámin Netanjahu társaságában – a Fehér Házban mutatta be húszpontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP)

