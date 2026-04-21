Öt komoly egészségügyi probléma, amire a körmeink figyelmeztethetnek

A körmeink a körömmátrixból indulnak, ez az a rész, ahol az új sejtek kialakulnak, amik tolják előre az „elhalt” hámsejteket a körömlemez vége felé. A mátrixot idegek és erek szövik át, amelyek a tápanyagellátásért felelősek. A körömmátrix folytatása a körömágy, ami a körömlemezt támogatja, és fontos szerepe van a köröm egészségének megőrzésében. Ha bármi felborítja az egészséges működést (stressz, betegség, tápanyagprobléma), az a körmön is meglátszik. Bár apró szervünk, néha talán nem is tulajdonítunk neki különösebb figyelmet, de sok olyan állapotról is üzenhet a körmünk, amire nem is gondolnánk: a pajzsmirigyproblémáktól kezdve a vérszegénységen át akár a cukorbetegségig. Az egészséges köröm nemcsak megszépíti a kezünket, hanem védi is az ujjbegyet a fertőzésektől és a mindennapos kisebb sérülésektől.

Az olyan változások, mint a furcsa elszíneződések, a szokatlan barázdák vagy a véletlenszerű fehér foltok, nem csupán kozmetikai furcsaságok. Néha korai figyelmeztető jelek, amelyek jóval azelőtt elvezethetnek a diagnózishoz, hogy a helyzet komolyabbá válna – írja a brightside.me.

1. Fehér foltok

Ha apró kis fehér pöttyöket, foltokat (leukonychia) vesz észre valaki a körmén, alapvetően nincs ok az aggodalomra, mert akár egy megnyomódás vagy kisebb ütés következménye is lehet. De bizonyos esetekben ezek a fehér foltok a test apró jelzései is lehetnek, és utalhatnak cinkhiányra vagy más tápanyaghiányra, különösen, ha újra és újra kialakulnak. Valamint ha más tünetekkel – például fáradtsággal, hajhullással, a haj elvékonyodásával vagy töredezett körmökkel – együtt jelentkeznek, érdemes kivizsgáltatni.

2. Sötét vonalak

A másik gyakori jelenség a körmünkön egyfajta barna csík, amire érdemes odafigyelni. Ez a melanonychia (melanonychia striata) a körömlemez barna vagy fekete elszíneződése, ami általában egy hosszanti csík formájában jelentkezik a körömágy tövétől a szabadszélig. Egy vagy több körmön is megjelenhet. A természetesen sötétebb bőrű embereknél ezek a vonalak teljesen normálisak lehetnek.