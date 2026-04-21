körömegészségügyi problémafertőzés

Öt komoly egészségügyi probléma, amire a körmeink figyelmeztethetnek

A körmeink kinézete, a rajtuk látható foltok, csíkok és az állapotuk sokat elárulhat arról, hogy mi történik a testünkben, néha még azelőtt, hogy bármilyen tünetet éreznénk.

Munkatársunktól
2026. 04. 21. 5:54
A körmeink a körömmátrixból indulnak, ez az a rész, ahol az új sejtek kialakulnak, amik tolják előre az „elhalt” hámsejteket a körömlemez vége felé. A mátrixot idegek és erek szövik át, amelyek a tápanyagellátásért felelősek. A körömmátrix folytatása a körömágy, ami a körömlemezt támogatja, és fontos szerepe van a köröm egészségének megőrzésében. Ha bármi felborítja az egészséges működést (stressz, betegség, tápanyagprobléma), az a körmön is meglátszik. Bár apró szervünk, néha talán nem is tulajdonítunk neki különösebb figyelmet, de sok olyan állapotról is üzenhet a körmünk, amire nem is gondolnánk: a pajzsmirigyproblémáktól kezdve a vérszegénységen át akár a cukorbetegségig. Az egészséges köröm nemcsak megszépíti a kezünket, hanem védi is az ujjbegyet a fertőzésektől és a mindennapos kisebb sérülésektől.

Az olyan változások, mint a furcsa elszíneződések, a szokatlan barázdák vagy a véletlenszerű fehér foltok, nem csupán kozmetikai furcsaságok. Néha korai figyelmeztető jelek, amelyek jóval azelőtt elvezethetnek a diagnózishoz, hogy a helyzet komolyabbá válna – írja a brightside.me

1. Fehér foltok

Ha apró kis fehér pöttyöket, foltokat (leukonychia) vesz észre valaki a körmén, alapvetően nincs ok az aggodalomra, mert akár egy megnyomódás vagy kisebb ütés következménye is lehet. De bizonyos esetekben ezek a fehér foltok a test apró jelzései is lehetnek, és utalhatnak cinkhiányra vagy más tápanyaghiányra, különösen, ha újra és újra kialakulnak. Valamint ha más tünetekkel – például fáradtsággal, hajhullással, a haj elvékonyodásával vagy töredezett körmökkel – együtt jelentkeznek, érdemes kivizsgáltatni.

2. Sötét vonalak

A másik gyakori jelenség a körmünkön egyfajta barna csík, amire érdemes odafigyelni. Ez a melanonychia (melanonychia striata) a körömlemez barna vagy fekete elszíneződése, ami általában egy hosszanti csík formájában jelentkezik a körömágy tövétől a szabadszélig. Egy vagy több körmön is megjelenhet. A természetesen sötétebb bőrű embereknél ezek a vonalak teljesen normálisak lehetnek. 

De a melanonychia számos más okból is felbukkanhat: traumától, sérüléstől és táplálkozási hiánytól kezdve a hormonális változásokon, a fertőzéseken vagy bizonyos gyógyszereken át. Bizonyos esetekben a pigmentsejtek aktivitásának növekedése okozza; más esetekben a pigmentsejtek száma valójában is megnő, ami ártalmatlan lehet, de ritkán komolyabb problémára is utalhat, akár a körömágyat érintő melanoma jele is lehet. 

3. Barázdált körmök

Ha valaha is végighúztuk az ujjbegyünket a körmeinken, és apró barázdákat éreztünk, akkor nem képzelődtünk – ezek a körömgerincek. A függőlegesek, amelyek a köröm tövétől a hegyéig futnak, nagyon gyakoriak, és általában nem kell aggódni miattuk. Az életkor előrehaladtával egyre nagyobb valószínűséggel jelennek meg, mintegy apró emlékeztetőként, hogy a körmeink velünk együtt öregszenek. 

A vízszintes barázdák (Beau-vonalaknak is nevezik) azonban mást árulnak el. Ezek akkor jelenhetnek meg, ha valami átmenetileg megzavarja a köröm növekedését, például egy súlyos betegség, anyagcserezavar vagy komoly stressz. Ha új vagy ismétlődő vízszintes barázdákat észlelünk, érdemes orvoshoz fordulni. 

4. Berepedt köröm

A lógó köröm apró problémának tűnhet, mégis meglepően bosszantó tud lenni: fájhat, beleakadhat a dolgokba vagy kipirosodhat. A száraz levegő, a gyakori kézmosás, valamint az olyan szokások, mint a körömrágás vagy a körömágybőr túlvágása, mind növelik a berepedezett körmök kialakulásának valószínűségét. Érdemes gondosan levágni, amennyire csak tudjuk a lógó részt, de akár be is köthetjük egy sebtapasszal az ujjunkat. Ezzel elkerülhetjük, hogy a sérült részen keresztül fertőzést okozó baktériumok vagy gombák jussanak a bőrbe. A meleg vizes áztatás és egy kis antibakteriális kenőcs segíthet a duzzanat vagy irritáció csillapításában. De ha a terület nagyon fájdalmassá, duzzadttá válik, vagy egyszerűen nem gyógyul, érdemes orvoshoz fordulni. A gyors kezelés megelőzheti a szövődményeket, és segíthet a körömnek visszanyerni normális állapotát.

5. Sárga körmök

Ha azt vesszük észre, hogy a körmeink sárgulni kezdenek, az több is lehet, mint egy kozmetikai probléma. A körmök sárgulásának számos oka lehet, ezek lehetnek apróságok, például ha túl sokáig viselt valaki piros vagy egyéb sötét színű lakkot, akár ez is elszínezheti a körmét, de komolyabb gondok is állhatnak a háttérben, például gombás fertőzés, pajzsmirigyprobléma, nyiroködéma vagy légzőszervi gondok. A pontos kiváltó ok nem egészen tisztázott, de a szakértők szerint a nyirokrendszer szerkezeti vagy funkcionális hibája áll a háttérben. Ez okozza a folyadék felhalmozódását a szövetekben és a körmök elszíneződését. A színváltozással együtt a körmeink lassabban nőhetnek a szokásosnál, vagy vastagabbá és nehezebben kezelhetővé válhatnak. Mivel a sárga körmök számos okra utalhatnak, fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül őket. 

 

