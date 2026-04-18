Korai stádiumban tünetszegény és fájdalmatlan ez a súlyos betegség

Világszerte fej-nyaki daganattal 400 ezer pácienst diagnosztizálnak, és mintegy 180 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Sajnos Magyarország is vezető helyen áll a statisztikában, 10 ezer lakosból 6 betegszik meg, és évente 1500 ember hal meg hazánkban emiatt, ami többszöröse a közlekedési balesetek áldozatainak – mondta Székelyhidi Éva, az NNGYK dentálhigiénikus szakembere.

A klasszikus kockázati tényezőkhöz köthető daganatos megbetegedés a nőket és a férfiakat egyaránt érintheti, leginkább 50 éves kor felett válik gyakorivá. A férfiak jóval magasabb kockázatnak vannak kitéve, mint a nők. Esetükben a szájüregi daganatok – a tüdőrák, vastagbélrák és a prosztatarák mögött – a negyedik leggyakoribb daganatos halálokot jelentik. A HPV (human papillomavírus) miatt viszont nemcsak a középkorú és idősebb emberek vannak veszélyben, hanem egyre fiatalabbakat is érinthet a betegség – mondta Székelyhidi Éva.

A szájüregi daganatok egy része viszonylag hosszú ideig fennálló, panaszt és tüneteket nem okozó rákmegelőző állapotból fejlődik ki, de korai felfedezésük szűrővizsgálatokon való részvétellel lehetséges. Minél korábban felismerik a betegséget, annál hamarabb kezdődhet meg a kezelés, ezzel a gyógyulás folyamata is. Korai kezeléssel kevésbé megterhelő, és nagyobb eséllyel megőrizhető a szájüreg funkciója, a páciens életminősége, és a kezelések terhe is minimalizálható.

A szájüregi daganatok közül a laphámrák (orális laphámkarcinóma) a leggyakoribb, amely a nyálkahártya laphámsejtjeiből indul ki. Korai stádiumban gyakran tünetszegény vagy fájdalmatlan. Ha időben felfedezik 80 százalék fölötti az ötéves túlélés, megkésett kezeléssel viszont sajnos 40 százalékra csökken a túlélés esélye – mondta a szakember. A daganat leggyakrabban a nyelv oldalsó részén és a nyelvgyöknél alakul ki, míg a torok hátsó részén (szájgarat) megjelenő daganatok hátterében gyakran HPV-fertőzés áll – mondta Székelyhidi Éva.

Életet menthet a szűrővizsgálat és az önvizsgálat

Alapvetően sajnos a magyar lakosságnak kevesebb mint fele jár rendszeresen fogorvoshoz vagy fogászati kontrollra. Szűrés jelleggel stomato-onkológiai (szájüregi rákszűrés és diagnosztika) vizsgálatra is mehetünk, vagy a fogászati látogatások, kezelések alkalmával is lehet kérni ezt a kétperces vizsgálatot a fogorvostól, dentálhigiénikustól.