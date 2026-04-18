Korai stádiumban tünetszegény és fájdalmatlan ez a súlyos betegség

A szájüregi daganatok következtében évente közel háromszor annyian halnak meg, mint közlekedési balesetekben. Április a szájüregi daganatok megelőzésére és korai felismerésére fókuszáló nemzetközi figyelemfelhívó hónap.

Munkatársunktól
2026. 04. 18. 6:40
Világszerte fej-nyaki daganattal 400 ezer pácienst diagnosztizálnak, és mintegy 180 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Sajnos Magyarország is vezető helyen áll a statisztikában, 10 ezer lakosból 6 betegszik meg, és évente 1500 ember hal meg hazánkban emiatt, ami többszöröse a közlekedési balesetek áldozatainak – mondta Székelyhidi Éva, az NNGYK dentálhigiénikus szakembere.

Székelyhidi Éva, dentálhigiénikus szakember Forrás: NNGYK

A klasszikus kockázati tényezőkhöz köthető daganatos megbetegedés a nőket és a férfiakat egyaránt érintheti, leginkább 50 éves kor felett válik gyakorivá. A férfiak jóval magasabb kockázatnak vannak kitéve, mint a nők. Esetükben a szájüregi daganatok – a tüdőrák, vastagbélrák és a prosztatarák mögött – a negyedik leggyakoribb daganatos halálokot jelentik. A HPV (human papillomavírus) miatt viszont nemcsak a középkorú és idősebb emberek vannak veszélyben, hanem egyre fiatalabbakat is érinthet a betegség – mondta Székelyhidi Éva.

A szájüregi daganatok egy része viszonylag hosszú ideig fennálló, panaszt és tüneteket nem okozó rákmegelőző állapotból fejlődik ki, de korai felfedezésük szűrővizsgálatokon való részvétellel lehetséges. Minél korábban felismerik a betegséget, annál hamarabb kezdődhet meg a kezelés, ezzel a gyógyulás folyamata is. Korai kezeléssel kevésbé megterhelő, és nagyobb eséllyel megőrizhető a szájüreg funkciója, a páciens életminősége, és a kezelések terhe is minimalizálható.

A szájüregi daganatok közül a laphámrák (orális laphámkarcinóma) a leggyakoribb, amely a nyálkahártya laphámsejtjeiből indul ki. Korai stádiumban gyakran tünetszegény vagy fájdalmatlan. Ha időben felfedezik 80 százalék fölötti az ötéves túlélés, megkésett kezeléssel viszont sajnos 40 százalékra csökken a túlélés esélye – mondta a szakember. A daganat leggyakrabban a nyelv oldalsó részén és a nyelvgyöknél alakul ki, míg a torok hátsó részén (szájgarat) megjelenő daganatok hátterében gyakran HPV-fertőzés áll – mondta Székelyhidi Éva.

Életet menthet a szűrővizsgálat és az önvizsgálat

Alapvetően sajnos a magyar lakosságnak kevesebb mint fele jár rendszeresen fogorvoshoz vagy fogászati kontrollra. Szűrés jelleggel stomato-onkológiai (szájüregi rákszűrés és diagnosztika) vizsgálatra is mehetünk, vagy a fogászati látogatások, kezelések alkalmával is lehet kérni ezt a kétperces vizsgálatot a fogorvostól, dentálhigiénikustól.

A köhécselés vagy a tartós rekedtség is fontos tünet lehet

Ezeken túl nagyon fontos az otthoni szájüregi önvizsgálat is, amit havonta-háromhavonta érdemes elvégezni. Ilyenkor tekintsük meg az ajkakat, pofákat, nyelvet,  szájpadlás és szájfenék területét, és a garatra is próbáljunk meg rálátni, hiszen ezeket mi magunk is meg tudjuk vizsgálni. Figyelmeztető jelek lehetnek, amelyek lehetnek banális elváltozások tünetei is, de akár súlyos megbetegedésre is ráirányíthatják a figyelmet.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

  • · két héten belül nem gyógyuló seb a szájban
  • · fehér vagy vörös foltok, amelyek nem törölhetők le
  • · csomó vagy megvastagodás
  • · vérzés vagy fájdalmatlan duzzanat
  • · nyelési nehézség vagy tartós torokfájás
  • · rekedtség, amely nem múlik el
  • · ismeretlen eredetű fülfájdalom

Ha ezek közül bármelyik tünet tartósan fennáll, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

Fontos tudni, hogy a szájüregen túli területek – például a garat, a gége vagy az orrmelléküregek – daganatait fül-orr-gégész szakorvos vizsgálja, ezért az ezekre utaló panaszokat sem szabad figyelmen kívül hagyni – magyarázta Székelyhidi Éva.

A megelőzés kulcsa a szájüregi daganatok alábbi rizikófaktorainak minimalizálása:

  • - dohányzás
  • - alkoholfogyasztás (amennyiben rendszeresen dohányzik és alkoholt is fogyaszt valaki, esetében nem kétszeres, hanem többszörös lesz a rizikófaktor)
  • - rossz szájhigiénia
  • - letört fog, aminek éles a széle, ami irritálja a nyelvet, pofarészt, akár észrevétlenül is
  • - vírusfertőzések, mint a magas kockázatú HPV-törzsek
  • - táplálkozásban különböző hiánybetegségek
  • - immunszupresszált állapotok
  • - vegyszerek, egyéb expozíció, például az UV-sugárzás is rizikótényező lehet, különösen az ajkakat érintően.

A szűrővizsgálatokon való részvétel és a korai tünetek felismerése életet menthet: minél korábban derül fény a betegségre, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre és az életminőség megőrzésére.

 

