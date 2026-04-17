Sokkal több szakorvos gyógyít tüdőrákot a közeljövőben hazánkban

Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján (SEPK) a tüdőrák elleni küzdelem erősítése érdekében – tudatta az MTI. Közleményükben azt írták: a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget, s ennek egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidiszciplináris szemléletű ellátás.

A klinika az MSD Magyarországgal partnerségben szervezett, pénteken induló „preceptorship programja” ennek jegyében nyújt lehetőséget harminc fiatal szakorvos számára, hogy elsajátítsák a tüdődaganatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai megközelítéseit.

Az elmúlt időszakban, a járóbeteg-ellátás korszerűsítése során

több rendelő és betegellátó helyiség újult meg, valamint egy úgynevezett endobronchiális ultrahang rendszert állítottak munkába.

Utóbbi egy korszerű diagnosztikai technológia, amely lehetővé teszi a nyirokcsomók és a tüdődaganatok pontos mintavételét, ami a molekuláris diagnosztika és a személyre szabott onkológiai kezelés szempontjából kulcsfontosságú. Az évente mintegy harmincezer járóbeteget ellátó Pulmonológiai Klinika emellett számos hazai és nemzetközi klinikai vizsgálatban is részt vesz, amelyek révén a betegek egy része a legkorszerűbb innovatív terápiás készítményekhez is hozzáférhet.

Mint ahogyan korábban a Magyar Nemzet megírta, a statisztikák szerint a tüdőrák ötven év felett, korábban vagy jelenleg is aktívan dohányzó személyeknél alakul ki a leggyakrabban.

A tüdőrák a második leggyakoribb daganatos elváltozás a nyugati országokban, és a legelső helyet foglalja el a halállal végződő daganatos megbetegedések között. Nem minden tüdőrák alakul ki dohányzás miatt, de a passzív dohányzás mint kiváltó tényező egyre inkább előtérbe kerül.

Kisebb arányban kiváltó okként szerepel a munkahelyi ártalom, a munkavégzés során használt anyagok (azbeszt, sugárzás, arzén, króm, nikkel, klórmetil-éter, mustárgáz) belélegzése. A tüdőrákok komplex genetikai és epigenetikai elváltozásokat mutatnak, amelyek fokozatosan alakulnak ki és vezetnek rosszindulatú elváltozáshoz. Számos olyan génvariáció ismert, amely hajlamosít a tüdőrákra, vagyis befolyásolja a dohányzás tüdőrákot kiváltó kockázatát.