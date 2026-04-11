A német fiatalok a sorkatonaság ellen tiltakoznak az ukrajnai borzalmak láttán + videó

Németországban egyre több fiatal utasítja el a sorkatonaságot. Látják, milyen következményei vannak a háborúnak, és tisztában vannak a fronton uralkodó viszonyokkal. Attól tartanak, hogy ha nem lesz elég önkéntes, kényszersorozás jöhet, amelynek keménységéről az ukrajnai hírekből már képet kaptak – írja a Kisalföld.

A német fiatalok lázadnak a sorkatonaság ellen, mert tisztában vannak vele, mit jelent a háború Fotó: AFP

Németországban visszatért a sorkatonaság

Németországban a kormány már nemcsak beszél a sorkötelezettségről. Boris Pistorius közölte, hogy

2026-tól évente több ezer új belépővel számolnak, és később a tartalékosállományt is jelentősen növelnék.

Az új rendszerben a 18 éves fiúk kötelező kérdőívet kapnak, amelyet ki kell tölteniük, és orvosi alkalmassági vizsgálaton is meg kell jelenniük. Ha nem lesz elég önkéntes, a parlament bevezetheti az úgynevezett „szükségleti kötelezettséget”. Ebben az esetben az alkalmas férfiakat és nőket sorsolással választják ki, akkor is, ha nem akarják.