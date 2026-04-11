Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
sorkatonaságNémetországkötelező sorkatonaságorosz-ukrán háborútüntetés

A német fiatalok a sorkatonaság ellen tiltakoznak az ukrajnai borzalmak láttán + videó

Európában egyre több kormány tűzi napirendre a kötelező katonai szolgálat visszahozását, de a tervek komoly ellenállásba ütköznek. Németországban fiatalok ezrei tiltakoznak az utcákon a sorkatonaság visszavezetése és a fegyverkezés ellen. Miközben a politikai vezetők a hadsereg megerősítését sürgetik, a német fiatalok nap mint nap találkoznak a háború következményeivel: a közösségi médiában lerombolt városokat látnak, civilek szenvedéséről szóló híreket olvasnak, és nem akarnak így élni. A súlyosan sérült katonák látványa az egyik legerősebb érv a háború ellen. A tömeges amputációk sokakat elrettentenek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 22:34
A tömeges amputációk sokakat elrettentenek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban egyre több fiatal utasítja el a sorkatonaságot. Látják, milyen következményei vannak a háborúnak, és tisztában vannak a fronton uralkodó viszonyokkal. Attól tartanak, hogy ha nem lesz elég önkéntes, kényszersorozás jöhet, amelynek keménységéről az ukrajnai hírekből már képet kaptak – írja a Kisalföld.

Fotó: AFP

Németországban visszatért a sorkatonaság

Németországban a kormány már nemcsak beszél a sorkötelezettségről. Boris Pistorius közölte, hogy 

2026-tól évente több ezer új belépővel számolnak, és később a tartalékosállományt is jelentősen növelnék.

Az új rendszerben a 18 éves fiúk kötelező kérdőívet kapnak, amelyet ki kell tölteniük, és orvosi alkalmassági vizsgálaton is meg kell jelenniük. Ha nem lesz elég önkéntes, a parlament bevezetheti az úgynevezett „szükségleti kötelezettséget”. Ebben az esetben az alkalmas férfiakat és nőket sorsolással választják ki, akkor is, ha nem akarják.

„Nem megyünk meghalni!” – egyre feszültebb a hangulat

A bejelentések után Berlintől Hamburgig fiatalok vonultak utcára, hogy tüntessenek a kötelező szolgálat ellen. A közösségi médiában terjedő felvételeken „Zukunft statt Krieg” (Jövőt a háború helyett) feliratú táblákkal demonstráló diákok láthatók.

Sok fiatal szerint a sorkatonaság nem lehetőség, hanem kockázat, amely a jövőjüket sodorhatja veszélybe.

Egy tüntető arról beszélt, hogy azt mondják nekik, Németországért kellene háborúba menniük. Majd feltette a kérdést:

De mi a helyzet a jogunkkal, hogy békében éljünk, és magunk dönthessünk arról, hogyan akarjuk élni az életünket?

Egyre több fiatal szólal fel a sorkatonaság ellen. A közösségi médiában terjed egy felvétel, amelyen egy férfi egy városi téren mond beszédet. Arról beszélt, hogy szerinte ma felelősen kiállni azt jelenti: 

Nemet mondunk Németország világhatalmi törekvéseinek újabb kísérletére. 

Hozzátette, a fiataloknak joguk van nemet mondani arra, hogy katonai célokra használják őket. Úgy fogalmazott: „Ez azt jelenti, hogy megakadályozunk egy nagy háborút. Azt jelenti, hogy megvédjük a fiatalságunkat és a jövőnket.”

Ukrajnában légiriadók, menekülés és állandó bizonytalanság határozza meg a civilek mindennapjait, a gyerekek ebben nőnek fel.

A német fiatalok pedig nap mint nap találkoznak a háború következményeivel: a közösségi médiában lerombolt városokat látnak, civilek szenvedéséről szóló híreket olvasnak.

Mindezt több nyugat-európai országban gyakran bagatellizálják vagy egyszerűen nem beszélnek róla.

A Thinkglobalhealth beszámolója szerint Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetesen sok amputációt hajtanak végre katonákon és civileken egyaránt. Nem csoda, hogy ezek után a német fiatalok nem kérnek a harcokból.

Magyar Péter szerint „g…ci nagy háború” lesz

A Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Szijjártó Péter az autóban ülve hallgatta meg a felvételt, majd kommentálta az abban elhangzottakat. 

Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt alapítása óta azt hazudta a Tisza Párt elnöke, hogy nincsen háborús veszély. 

Emlékeztetett arra is, hogy a Tisza párti politikusok arról beszéltek, hogy az ukrajnai háború továbbterjedése csak egy riogatás, félrevezették a magyar embereket, eltagadták előlük a Magyarország biztonságára leselkedő súlyos háborús veszélyt.

Magyar Péter embere is a sorkatonaság visszavezetéséről beszélt

A Tisza Párt vezéralakjai valójában már többször is egyértelművé tették, hogy eszük ágában sincs távol maradni az európai háborús uszítástól. Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen a sorkatonaság visszavezetéséről beszél. Ruszin-Szendi többször is nyomatékosan elmondta, hogy 

a sorkötelezettséget valójában nem megszüntették, hanem felfüggesztették. 

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi útja során hivatalos ukrán szervekkel is tárgyalt.

Magyar Péter idei megjelenése a Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén azt mutatta, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is közzétett Münchenből azon a napon, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt.

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnánk valamilyen ukrán szálat 

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Borítókép: Egy katona mindkét lábát elvesztette (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjuszt lászló

Kárpáti András avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
