A német fiatalok a sorkatonaság ellen tiltakoznak az ukrajnai borzalmak láttán + videó

Mindezt több nyugat-európai országban gyakran bagatellizálják vagy egyszerűen nem beszélnek róla.
A Thinkglobalhealth beszámolója szerint Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetesen sok amputációt hajtanak végre katonákon és civileken egyaránt. Nem csoda, hogy ezek után a német fiatalok nem kérnek a harcokból.
Magyar Péter szerint „g…ci nagy háború” lesz
A Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Szijjártó Péter az autóban ülve hallgatta meg a felvételt, majd kommentálta az abban elhangzottakat.
Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt alapítása óta azt hazudta a Tisza Párt elnöke, hogy nincsen háborús veszély.
Emlékeztetett arra is, hogy a Tisza párti politikusok arról beszéltek, hogy az ukrajnai háború továbbterjedése csak egy riogatás, félrevezették a magyar embereket, eltagadták előlük a Magyarország biztonságára leselkedő súlyos háborús veszélyt.
Magyar Péter embere is a sorkatonaság visszavezetéséről beszélt
A Tisza Párt vezéralakjai valójában már többször is egyértelművé tették, hogy eszük ágában sincs távol maradni az európai háborús uszítástól. Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen a sorkatonaság visszavezetéséről beszél. Ruszin-Szendi többször is nyomatékosan elmondta, hogy
a sorkötelezettséget valójában nem megszüntették, hanem felfüggesztették.
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi útja során hivatalos ukrán szervekkel is tárgyalt.
Magyar Péter idei megjelenése a Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén azt mutatta, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is közzétett Münchenből azon a napon, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt.
A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnánk valamilyen ukrán szálat
– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója.
Borítókép: Egy katona mindkét lábát elvesztette (Fotó: AFP)
