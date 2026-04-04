Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel – erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.
Engedélyhez kötik a hadköteles korú német férfiak külföldi tartózkodását
Az év elején hatályba lépett német katonai szolgálati törvény újabb korlátozást vezet be: a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodáshoz. Bár a szabályozás békeidőben is érvényes, a tárca szerint egyelőre automatikusnak tekinthető az engedély megadása, amíg a szolgálat önkéntes marad.
A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része.
A jogszabály fő eleme a 2008-as születési évtől kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezer főre bővítsék. A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek „egy esetleges vészhelyzetben” tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön.
A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben.
További Külföld híreink
A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.
További Külföld híreink
Borítókép: Fiatal német katonák (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
