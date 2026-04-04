Engedélyhez kötik a hadköteles korú német férfiak külföldi tartózkodását

Az év elején hatályba lépett német katonai szolgálati törvény újabb korlátozást vezet be: a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodáshoz. Bár a szabályozás békeidőben is érvényes, a tárca szerint egyelőre automatikusnak tekinthető az engedély megadása, amíg a szolgálat önkéntes marad.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 15:37
Fiatal német katonák Forrás: AFP
Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel – erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.

Engedélyhez kötik a hadköteles korú német férfiak külföldi tartózkodását (Fotó: AFP)

A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része. 

A jogszabály fő eleme a 2008-as születési évtől kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezer főre bővítsék. A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek „egy esetleges vészhelyzetben” tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön. 

A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben. 

A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.

Borítókép: Fiatal német katonák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
