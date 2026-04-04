Terrorfenyegetettségtől tartva tiltották be a rendezvényt a francia hatóságok

Franciaország az utolsó pillanatban betiltott egy jelentős, tervezett muszlim összejövetelt a párizsi térségben – derült ki Patrice Faure párizsi rendőrfőnök csütörtökön tett jelentéséből, amiről az Exxpress számolt be cikkében.
A tilalom a Francia Muszlimok Éves Találkozójának 40. rendezvényét érinti, amelyet április 3. és 6. között tartottak volna a párizsi Le Bourget Kiállítási Központban.
A tiltást komoly veszélyhelyzettel indokolták. A rendőrfőnök szerint a döntést Laurent Nunez belügyminiszter kérésére hozták meg, és az egy „nemzeti és nemzetközi kontextushoz” kapcsolódik, amelyet „fokozott feszültségek”, megnövekedett terrorriasztási szint, a közrend veszélyeztetése és a következő napokban várható jelentős rendőri jelenlét jellemez. Párizs ezzel egyértelművé teszi: a biztonsági helyzetet jelenleg annyira bizonytalannak ítélik meg, hogy még egy már korábban megtervezett nagyszabású eseményt is lemondanak.
Különösen jelentős, hogy a döntés nem sokkal egy meghiúsított robbantásos merénylet után született, amelyet múlt hétvégén a párizsi Bank of America irodái ellen terveztek. A Reuters beszámolója szerint Franciaország ezt követően szigorította a biztonsági intézkedéseket a főváros érzékeny pontjain. További tényezőként említik az Egyesült Államok és Izrael Iránnak való konfliktusát, amely tovább súlyosbította a helyzetet.
Borítókép: A párizsi nagymecset (Fotó: AFP)
