A Tűzfalcsoport legújabb cikkében idézte Romano Prodi olasz politikust, aki szerint egyértelmű, hogy az amerikai elnöknek mi a végcélja. Az Európai Bizottság korábbi elnöke szerint Európába visszatér az orosz gáz, amennyiben az Egyesült Államok részesedést szerez a vezetékekben.
Romano Prodi, az Európai Bizottság egykori elnöke és Olaszország korábbi miniszterelnöke egy friss nyilatkozatában világosan felvázolta: az orosz gáz visszatérhet Európába, ha amerikai pénzügyi alapok részesedést szereznek az érintett gázvezetékekben. Szerinte ez nem csupán lehetséges, hanem Donald Trump egyértelmű stratégiája – és Prodi biztosra veszi, hogy így fog végződni.
Prodi realista megközelítése pontosan azt mutatja, amit sok európai politikus ma is felismer: az energiaellátás nem ideológiai kérdés, hanem gyakorlati és gazdasági természetű, ahogy azt a magyar kormány rendre hangsúlyozza.
