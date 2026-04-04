Visszatérhet az orosz gáz Európába

A Tűzfalcsoport legújabb cikkében idézte Romano Prodi olasz politikust, aki szerint egyértelmű, hogy az amerikai elnöknek mi a végcélja. Az Európai Bizottság korábbi elnöke szerint Európába visszatér az orosz gáz, amennyiben az Egyesült Államok részesedést szerez a vezetékekben.

Az olasz politikus szerint Trump végső célja egyértelmű

Romano Prodi, az Európai Bizottság egykori elnöke és Olaszország korábbi miniszterelnöke egy friss nyilatkozatában világosan felvázolta: az orosz gáz visszatérhet Európába, ha amerikai pénzügyi alapok részesedést szereznek az érintett gázvezetékekben. Szerinte ez nem csupán lehetséges, hanem Donald Trump egyértelmű stratégiája – és Prodi biztosra veszi, hogy így fog végződni.