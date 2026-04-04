Visszatérhet az orosz gáz Európába

Az Európai Bizottság korábbi elnöke érdekes dolgokat osztott meg a kontinens energiaellátása kapcsán. Romano Prodi szerint Donald Trump amerikai elnök pragmatikus tervek mentén halad, aminek a vége az orosz gáz visszatérése lehet Európába.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 12:10
A Tűzfalcsoport legújabb cikkében idézte Romano Prodi olasz politikust, aki szerint egyértelmű, hogy az amerikai elnöknek mi a végcélja. Az Európai Bizottság korábbi elnöke szerint Európába visszatér az orosz gáz, amennyiben az Egyesült Államok részesedést szerez a vezetékekben. 

Az olasz politikus szerint Trump végső célja egyértelmű
Romano Prodi, az Európai Bizottság egykori elnöke és Olaszország korábbi miniszterelnöke egy friss nyilatkozatában világosan felvázolta: az orosz gáz visszatérhet Európába, ha amerikai pénzügyi alapok részesedést szereznek az érintett gázvezetékekben. Szerinte ez nem csupán lehetséges, hanem Donald Trump egyértelmű stratégiája – és Prodi biztosra veszi, hogy így fog végződni.

Prodi realista megközelítése pontosan azt mutatja, amit sok európai politikus ma is felismer: az energiaellátás nem ideológiai kérdés, hanem gyakorlati és gazdasági természetű, ahogy azt a magyar kormány rendre hangsúlyozza.

 

Trump már első elnöksége alatt is a pragmatikus üzleti megoldások híve volt, most pedig egy olyan win-win konstrukciót láthatunk körvonalazódni, amely egyszerre szolgálja Európa energiabiztonságát és a transzatlanti együttműködést. Vélhetőleg az amerikai befektetők bevonásával a vezetékek modernizálhatók, a szállítás és az ellátás stabilabbá válik, az árak pedig jóval alacsonyabbak lehetnek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
