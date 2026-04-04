Európa újraélheti a Covid-lezárást

Az iráni háború miatt felfordult a globális energetikai piac, a legtöbb országban pedig már korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni az üzemanyagokra. Európa azonban védtelen a krízis ellen, Brüsszel pedig kemény korlátozásokra készíti fel a kontinens lakosságát.

2026. 04. 04. 10:11
Otthoni munkavégzés, repülési korlátozások, kevesebb vezetés – ilyen intézkedéseket is fontolgat Brüsszel a kialakult válság okán. Európa a koronavírus-járvány alatti lezárásokat élheti át újra, hála az elhibázott politikának – írja az Exxpress

Európa védtelen a közelgő válsággal szemben, Brüsszel korlátozásokra készül 
Brüsszel vészharangot kongat: az iráni háború miatt az Európai Bizottság drasztikus megszorító intézkedésekre szólította fel közvetlenül az európai polgárokat. Kevesebb vezetés, kevesebb repülés, több otthoni munkavégzés. 

Egyesek pedig – nem véletlenül – a koronavírus-járvány alatti korlátozásokat emlegetik a kiszivárgott tervek kapcsán. 

A háború kezdete óta az olaj- és gázárak akár 70 százalékkal is megugrottak. A helyzet különösen kritikus, miután a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának nagyjából egyötöde függ a Hormuzi-szoros átjárhatóságától. Európa már érzi a hatásokat, és Brüsszelben egyre nagyobb az aggodalom, hogy ez csak a kezdet.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője kijelentette, hogy a Közel-Keletről érkező energiasokk valószínűleg már áprilisban teljes erővel sújt le Európára. Az olaj és a cseppfolyósított földgáz hiánya súlyosbodni fog, különösen a dízelolajé és a keroziné lesz kritikus.

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa nemrég felszólította a tagállamokat, hogy drasztikusan csökkentsék az olajfogyasztást – különösen a dízelolaj és a kerozin esetében. Ahol csak lehetséges, az embereknek újra otthonról kellene dolgozniuk. 

Az energiaügyi biztos szó szerint azt mondta: „Minél többet tehetünk az olaj – különösen a dízel és a kerozin – megtakarításáért, annál jobb.”

Bár a 27 EU-tagállam energiaügyi minisztereinek válságtalálkozója még nem hozott konkrét döntéseket, a színfalak mögött már javában folyik a munka egy intézkedéscsomagon. A megbeszélések középpontjában az állami támogatások, az energiapiaci beavatkozások, a megújuló energiaforrások bővítése, az atomenergia bővítése és a bioüzemanyagok további támogatása áll.

Hivatalosan még semmi sem dőlt el. Politikailag azonban az irány egyértelmű: Brüsszel felkészíti Európát az elhúzódó hiányokra, a magasabb árakra és a megváltozott mindennapi életre.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
