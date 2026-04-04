Európa újraélheti a Covid-lezárást

Otthoni munkavégzés, repülési korlátozások, kevesebb vezetés – ilyen intézkedéseket is fontolgat Brüsszel a kialakult válság okán. Európa a koronavírus-járvány alatti lezárásokat élheti át újra, hála az elhibázott politikának – írja az Exxpress.

Európa védtelen a közelgő válsággal szemben, Brüsszel korlátozásokra készül

Brüsszel vészharangot kongat: az iráni háború miatt az Európai Bizottság drasztikus megszorító intézkedésekre szólította fel közvetlenül az európai polgárokat. Kevesebb vezetés, kevesebb repülés, több otthoni munkavégzés.

Egyesek pedig – nem véletlenül – a koronavírus-járvány alatti korlátozásokat emlegetik a kiszivárgott tervek kapcsán.

A háború kezdete óta az olaj- és gázárak akár 70 százalékkal is megugrottak. A helyzet különösen kritikus, miután a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának nagyjából egyötöde függ a Hormuzi-szoros átjárhatóságától. Európa már érzi a hatásokat, és Brüsszelben egyre nagyobb az aggodalom, hogy ez csak a kezdet.