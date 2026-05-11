Titokzatos látogatás: váratlanul Kijevben tűnt fel a német védelmi miniszter

A látogatás fő témája a német–ukrán stratégiai partnerség további erősítése, különösen a közös fegyvergyártás területén
– közölte a német védelmi miniszter.
A közös fejlesztések középpontjában a legkorszerűbb pilóta nélküli rendszerek állnak, különösen a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközök terén
– mondta Pistorius a DPA német hírügynökségnek.
Németország Ukrajna egyik legfontosabb katonai támogatója, és meghatározó szerepet tölt be az ukrán védelmi iparral folytatott együttműködésben is. A két ország kapcsolatát tovább erősítette az április 14-én aláírt megállapodás, amely kiterjesztette az együttműködést a légvédelem, a nagy hatótávolságú fegyverek, a drónok és a lőszergyártás területére.
Borítókép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP)
