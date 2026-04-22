A német védelmi miniszter megnevezte a legfenyegetőbb veszélyt a NATO-ra nézve

Oroszország megteremti a NATO-tagállamok elleni katonai támadás feltételeit

– figyelmeztetnek a dokumentumban. Moszkva már most is hibrid műveleteket folytat a NATO-tagállamok, köztük Németország ellen, kémkedés, szabotázs, kibertámadások és dezinformációs kampányok bevetésével Európa destabilizálására. Ahogy arról lapunk beszámolt, újabb két nagy szervezetre sújtott le az Európai Unió orosz dezinformációs vádak miatt.

A NATO az orosz agresszió ellensúlyozására mintegy 460 ezer fősre akarja bővíteni katonaságát. A stratégiában kiemelték a nagy hatótávolságú precíziós fegyverek és a légvédelmi rendszerek fontosságát, és mellettük a technológiák – a mesterséges intelligencia, a kvantumszámítás és a robotika – fejlesztését is.

Rövid távon növeljük védelmi és ellenálló képességeinket, középtávon a képességek jelentős, átfogó növelését tűzzük ki célul, hosszú távon pedig technológiai fölényt fogunk kialakítani

– vázolta fel Pistorius.