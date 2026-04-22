A német hadsereg, a Bundeswehr Oroszország Ukrajna ellen 2022-ben indított háborúja óta fegyverkezési programba fogott, és idén januárban Berlin ismét bevezette az önkéntes katonai szolgálatot a hadsereg létszámának növelésére. A Boris Pistorius által szerdán ismertetett védelmi terv a német katonai stratégiát, a hadsereg képességeinek elemzését, a fegyveres erők szervezetét, felépítését és nagyságát is meghatározza. A részletek titkosak, de a védelmi miniszter elmondta, a tervek között az is szerepel, hogy a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé fejlesszék. A védelmi tárca a Németország és a NATO elleni legnagyobb fenyegetésnek Oroszországot tartja.
A német védelmi miniszter megnevezte a legfenyegetőbb veszélyt a NATO-ra nézve
Boris Pistorius német védelmi miniszter szerdán mutatta be az új német katonai stratégiát, amely a fokozódó orosz fenyegetésére is válaszol. A védelmi tárca a Németország és a NATO elleni legnagyobb fenyegetésnek Oroszországot tartja.
Felfegyverkezésével Oroszország a NATO-val folytatott katonai konfrontációra készül, és a katonai erő alkalmazását legitim eszköznek tekinti érdekeinek érvényesítésére
– jelentette ki Pistorius. A stratégia kifejti, hogy Moszkva alapvetően ellenségesnek tartja a Nyugatot, és a demokratikus országok NATO-ba felvételére Moszkva bekerítésként tekint. Az orosz kormány célja a transzatlanti szövetség kohéziójának gyengítése és az Egyesült Államok elszakítása Európától, biztosítva ezzel Oroszország befolyási övezetének kiterjesztését Európában.
Oroszország megteremti a NATO-tagállamok elleni katonai támadás feltételeit
– figyelmeztetnek a dokumentumban. Moszkva már most is hibrid műveleteket folytat a NATO-tagállamok, köztük Németország ellen, kémkedés, szabotázs, kibertámadások és dezinformációs kampányok bevetésével Európa destabilizálására. Ahogy arról lapunk beszámolt, újabb két nagy szervezetre sújtott le az Európai Unió orosz dezinformációs vádak miatt.
A NATO az orosz agresszió ellensúlyozására mintegy 460 ezer fősre akarja bővíteni katonaságát. A stratégiában kiemelték a nagy hatótávolságú precíziós fegyverek és a légvédelmi rendszerek fontosságát, és mellettük a technológiák – a mesterséges intelligencia, a kvantumszámítás és a robotika – fejlesztését is.
Rövid távon növeljük védelmi és ellenálló képességeinket, középtávon a képességek jelentős, átfogó növelését tűzzük ki célul, hosszú távon pedig technológiai fölényt fogunk kialakítani
– vázolta fel Pistorius.
Borítókép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP)
