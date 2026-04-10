Egyre mélyebb nyomot hagy Európán az ukrajnai háború

A jogszabály egy másik eleme szerint a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A védelmi tárca hangsúlyozza, hogy elsődlegesen önkéntes alapon kívánják feltölteni a hadsereget, ugyanakkor nem zárják ki, hogy szükség esetén visszatérhet a kötelező sorkatonaság intézménye.

Sokan attól tartanak, hogy a jövőben akár kötelező szolgálat is bevezethető.

Az, hogy ezt kötelező megtenni, szerintem nagyon nehéz helyzet. A barátom német, és neki ezt mindenképpen meg kell tennie. Én brazil vagyok, a férjem is, ez azért más helyzet, de így is nehéz. Az ember elveszíti a szabadságát!

– mondta egy német fiatal.

Az ukrajnai háború borzalmas valósága

Mindezek alapján sokakban erősödik az a benyomás, hogy Európa egyre inkább a háborús logika mentén szervezi át működését. Az ukrajnai események azonban világosan mutatják, milyen következményekkel járhat egy elhúzódó fegyveres konfliktus: emberéletek százezrei vesznek oda, családok omlanak össze, és egész társadalmak szenvedik meg a háború terheit.

Nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: vajon a jelenlegi irány valóban a biztonságot szolgálja, vagy inkább újabb kockázatokat hordoz magában a következő generációk számára.

Debrecentől alig néhány órányi távolságra ukrán civilek nap mint nap a háború kegyetlen valóságával néznek szembe. Már tudják: vannak, akik soha többé nem térnek haza. A hátramaradt feleségek, anyák és gyermekek csendes gyászát sem idő, sem szó nem enyhítheti – a veszteség súlya velük marad örökre.