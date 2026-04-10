Az ukrajnai háború elhúzódása egyre mélyebb nyomot hagy Európán: miközben nő a pusztítás mértéke, több ország – élükön Németországgal – felgyorsítja katonai felkészülését, ami komoly társadalmi vitákat indított el, különösen a fiatalok körében, írja a HAON.
Egyre mélyebb nyomot hagy Európán az ukrajnai háború
Miközben nő a pusztítás mértéke, több ország – élükön Németországgal – felgyorsítja katonai felkészülését, ami komoly társadalmi vitákat indított el, különösen a fiatalok körében.
Miközben az ukrajnai háború pusztítása egyre súlyosabb képet fest a konfliktus valódi áráról, Európa több országa – köztük Németország – a katonai felkészülés felgyorsítása mellett döntött. A sorkatonasággal kapcsolatos új intézkedések azonban komoly társadalmi vitákat váltanak ki, különösen a fiatalok körében.
Tiltakozó fiatalok, szigorodó szabályok és egyre erősödő biztonságpolitikai szemlélet formálja a kontinens jövőjét. Európa látványos átalakuláson megy keresztül: a fegyverkezés üteme felgyorsult, és egyre több országban kerül előtérbe a sorkötelezettség kérdése. A kontinensen sorra születnek azok a politikai döntések, amelyek a katonai felkészülést helyezik előtérbe, és ezzel alapvetően befolyásolják a fiatal generációk jövőjét.
A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem pusztán elméleti vita tárgya, hanem kijelölt politikai irány. Horvátország már lépett, és más államok is hasonló intézkedéseket fontolgatnak, ami sokak szerint hosszabb távon is átformálhatja Európa társadalmi és biztonsági berendezkedését.
Ezen belül Németország különösen markáns lépéseket tett. Az új szabályozás értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok szerint az eljárás egyszerű lesz, sokan attól tartanak, hogy ez a személyes szabadságjogok szűkülésének első jele lehet.
Az európai fiatalok másképp gondolkodnak
A német fiatalok jelentős része kritikus az intézkedésekkel szemben. A törvény elfogadása után több városban tüntetések kezdődtek, ahol fiatalok ezrei tiltakoztak a sorkatonaság lehetősége ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére a jövőben akár kötelező szolgálat is bevezethető.
A jogszabály egy másik eleme szerint a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A védelmi tárca hangsúlyozza, hogy elsődlegesen önkéntes alapon kívánják feltölteni a hadsereget, ugyanakkor nem zárják ki, hogy szükség esetén visszatérhet a kötelező sorkatonaság intézménye.
Sokan attól tartanak, hogy a jövőben akár kötelező szolgálat is bevezethető.
Az, hogy ezt kötelező megtenni, szerintem nagyon nehéz helyzet. A barátom német, és neki ezt mindenképpen meg kell tennie. Én brazil vagyok, a férjem is, ez azért más helyzet, de így is nehéz. Az ember elveszíti a szabadságát!
– mondta egy német fiatal.
Az ukrajnai háború borzalmas valósága
Mindezek alapján sokakban erősödik az a benyomás, hogy Európa egyre inkább a háborús logika mentén szervezi át működését. Az ukrajnai események azonban világosan mutatják, milyen következményekkel járhat egy elhúzódó fegyveres konfliktus: emberéletek százezrei vesznek oda, családok omlanak össze, és egész társadalmak szenvedik meg a háború terheit.
Nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: vajon a jelenlegi irány valóban a biztonságot szolgálja, vagy inkább újabb kockázatokat hordoz magában a következő generációk számára.
Debrecentől alig néhány órányi távolságra ukrán civilek nap mint nap a háború kegyetlen valóságával néznek szembe. Már tudják: vannak, akik soha többé nem térnek haza. A hátramaradt feleségek, anyák és gyermekek csendes gyászát sem idő, sem szó nem enyhítheti – a veszteség súlya velük marad örökre.
Borítókép: A háborúban elesett fia sírja előtt ülő ukrán anya (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow)
