Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 10.

Márciusban februárhoz képest 29 százalékkal több katonát vesztett az orosz hadsereg az ukrán drónerők által végrehajtott csapások következtében az orosz–ukrán háborúban. Erről írt Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka a Facebookon. Beszámolója szerint „Ukrajna védelmi erői tartják a stratégiai kezdeményezést, és nem engedik, hogy az orosz csapatok újraindítsanak egy nagyszabású offenzívát. Előnyünk egyik kulcstényezője a pilóta nélküli erők. Jelenleg ezek az egységek okozzák a legnagyobb és leghatékonyabb csapásokat az ellenségnek” – fogalmazott bejegyzésében.

Továbbra is borzasztó a pusztítás az orosz–ukrán háborúban

Fotó: AFP

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön kiadott hadijelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudott nyomulni, és a különleges hadművelet övezetében 1255 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló energetikai és üzemanyag-ellátási infrastruktúra több objektumát, valamint több lőszer- és anyagraktárt, 19 páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, hét irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 339 repülőgép típusú drónt.

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából. Addig is azonban folytatódnak a harcok.

A Reuters által idézett források szerint Kirill Dmitrijev, a Kreml megbízottja az Egyesült Államokba utazott, és Donald Trump amerikai elnök kormányzatának tisztviselőivel találkozik.

Folytatódnak a harcok a Kurszki régió közelében. Az orosz erők offenzívát folytatnak Szuminál.

Az orosz fegyveres erők egységei Szlavjanszk irányába is előrenyomulnak.

Bár a háború továbbra is komoly emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)