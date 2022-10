A Pentagon után a NASA is beszáll az ufókutatásba

Sok UAP-ra nincs magyarázat

A tavaly ismertetett esetek közül 143-ra nem volt magyarázat. Egyesek lehetnek egy másik nemzet, például Kína vagy Oroszország csúcstechnológiájú eszközei, mások magyarázhatók lennének természetes légköri jelenségekkel, például nagy méretű jégkristályokkal, amelyeket az érzékeny radarrendszerek észleltek. A jelentés azt is sugallta, hogy amit a katonák láttak, az más amerikai szervezetek által kifejlesztett, csúcstechnológiát képviselő, szupertitkos eszköz is lehet. Csupán egyetlen esetre találtak észszerű magyarázatot: az „nagy valószínűséggel” egy leeresztő ballon lehetett.

Az észlelők tizennyolc olyan eseményről számoltak be, amelyekben az UAP valamiféle „szokatlan mozgást vagy repülést” mutatott.

További tizenegy esetben hadgyakorlatok alkalmával a vadászpilóták kis híján összeütköztek az azonosítatlan tárgyakkal. Néhány UAP úgy tűnt, hogy áll, majd megindul a légáramlással szemben, hirtelen manőverezik vagy meglepően nagy sebességgel halad, észrevehető hajtómű nélkül.

Az Nbcnews.com tavaly arra hívta fel a figyelmet, hogy a „szokatlan” jelenségekről általában több egymástól független forrás is beszámolt, nem zárható ki az sem, hogy ezek az események észlelési hibák vagy hamisítások. Lehetnek szenzorhibák, de az is elképzelhető, hogy a megfigyelők félreértették a látottakat. Ezért van szükség a most munkához látó szakértői csapatra.

