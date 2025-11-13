szabadkőművességtitkos társaságfelforgatás

A titok birodalma – Mennyit tud a történelem leghíresebb titkos társaságairól?

A történelem árnyékában mindig is léteztek szervezetek, amelyek többek voltak egyszerű kluboknál: lovagrendek, szabadkőműves páholyok, illuminátusok és titokzatos rendek, melyekről legendák születtek. De mi igaz a mítoszokból, és mit takar a valóság? Tudja, ki alapította az illuminátusokat, vagy hogyan váltak a templomosok a nyugati misztikum jelképévé? Tegye próbára tudását ezzel az öt kérdésből álló kvízzel – a hatalom és a titok határán!

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 5:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik évben alapították a híres bajor Illuminátus Rend-et, amely a felvilágosodás eszméit hirdette, de titkossága miatt üldözés áldozata lett?

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.