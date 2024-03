Nem nyugszik a Nyugat: a világháborút kockáztatva egyre több ország küldene katonát Ukrajnába

Bárhogyan is döntenek a NATO-tagországok, ami biztos, hogy Oroszország egyértelművé tette álláspontját. Macron tervének megvalósulása egyet jelentene a harmadik világháború kitörésének lehetőségével. Eddig is volt már több kritikus helyzet, de a felek mindig meg tudták húzni a határokat. Jó kérdés, hogy most vajon végre a józan ész győz vagy a valósággal köszönő viszonyban sem levő vágyálom, ami akár világégéshez is vezethet.