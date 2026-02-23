Bemutatjuk az újabb tiszás politikust, aki milliókat keres a háborún

A választáshoz közeledve egymás után érkeznek a nagy multinacionális vállalatok és bankok képviselői Magyar Péter környezetébe. A sajtóban már sok szó esett a Kapitány István, Orbán Anita, Kármán András hármasról. Az Ellenpont korábbi cikkeiben bemutatta, ők hogyan álltak a globális gigacégek szolgálatába, ahogyan azt is, hogy többen közülük közvetve kapcsolódnak a mélyállami képződményhez, a BlackRock-univerzumhoz.

Ők lennének a Tisza elsővonalbeli globalistái, azonban a pártnak vannak még erős nemzetközi hátterű politikusai. A lap példaként Dávid Dórát említi, aki sokáig a Meta jogtanácsosaként dolgozott, majd innen hirtelen távozva megjelent a Tisza uniós frakciójában.

Dávid Dóra is elsővonalas globalista Fotó: Facebook

Kevesen tudják róla, hogy 12 féle értékpapírral rendelkezik, többek között milliókat fektetett a Vanguardba.

Dávid Dóra tavalyi beszámolójában két helyen is felbukkan a Vanguard. (Forrás: Dávid Dóra vagyonnyilatkozata)

Az Ellenpont szerint ez nem nevezhető szokványosnak a magyar politikában, sőt újabb kapcsolódási pontot mutat a Tisza és a globális pénzügyi körök között. Éppen ezért – hangsúlyozza a lap – érdemes megnézni, mit lehet tudni az egész világot behálózó pénzügyi szervezetről, ahová Magyar Péter uniós politikusa a megtakarítását tette.

Brutális pénzügyi hatalom

Az amerikai székhelyű befektetési alap és tanácsadó céget, a Vanguard Groupot 1975-ben alapította meg John C. Bogle. A New Jersey-ben született közgazdász ötlete az volt, hogy az aktívan kezelt alapok helyett érdemes inkább olcsó, passzív indexalapokba fektetni.

Ennek mentén egy ügyfél központúnak nevezett tulajdonosi struktúrát alakított ki. A vállalatot az általa kezelt alapok birtokolják, az alapokat pedig a befektetők. És mivel nincs külső részvényes, a profitot költségcsökkentésre fordítják. Bogle lényegében az indexkövető alapok népszerűsítésével forradalmasította a lakossági befektetéseket.

1976-ban elindították az első lakossági indexalapot, a Vanguard 500-at, ami az S&P 500 indexet követte. A Wall Streeten hangos gúny tárgyává vált a projekt, amit lenézően csak Bogle bolondságának (Bogle’s Folly) neveztek.

Később mégis ez lett az egyik legsikeresebb befektetési forma. A Vanguard a kilencvenes és a kétezres években rohamos növekedésnek indult, és a nemzetközi piacokon is el kezdett terjeszkedni.

A 2020-as évekre már a világ egyik legnagyobb alapkezelőjévé nőtte ki a magát.

2026 eleji adatok alapján döbbenetes pénzt, megközelítőleg 12 billió dollárnyi vagyont kezeltek. Ezzel jelenleg a BlackRock után a világ második legnagyobb befektetési tanácsadó cégének számítanak.