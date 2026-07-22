Kardot rántottak egy hölgy miatt, a férfiaknak ki kell mászniuk a gödörből

Az utolsó simítások Hongkongban, a vívó-világbajnokság helyszínén Fotó: Magyar Vívószövetség

Kifogástalan körülmények Hongkongban, a vívó-világbajnokságon

Hongkongban a feltételekre senki sem panaszkodhat. A reptér, a szálloda, az edzőterem és az AsiaWorld-Expo egyetlen fedett, klimatizált rendszerben kapcsolódik össze, a 14 ezres nagycsarnok és a 32 pástos selejtezőterem pedig olyan hátteret ad, amilyet kevés sportág világbajnoksága mondhat magáénak. A több mint egymillió dolláros összdíjazás és a grandiózus rendezés a vívás nemzetközi presztízsét is jelzi.