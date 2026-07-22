Kardot rántottak egy hölgy miatt, a férfiaknak ki kell mászniuk a gödörből

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Kifogástalan körülmények közepette kezdődött meg Hongkongban 114 ország részvételével a vívó-világbajnokság. A magyar válogatott felkészülése viszont korántsem volt zavartalan: az elmúlt hetekben két vezetőedző is hátrébb lépett, illetve lemondott, a csapatok összetétele pedig három fontos ponton módosult. Boczkó Gábor szövetségi kapitány ennek ellenére több fegyvernemben is éremszerzésben bizakodik.

Novák Miklós
2026. 07. 22. 6:13
Pusztai Liza kihagyása hullámokat vert, lemondott a vezetőedző Forrás: Instagram/Pusztai Liza
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Az utolsó simítások Hongkongban, a vívó-világbajnokság helyszínén
Az utolsó simítások Hongkongban, a vívó-világbajnokság helyszínén Fotó: Magyar Vívószövetség

Kifogástalan körülmények Hongkongban, a vívó-világbajnokságon

Hongkongban a feltételekre senki sem panaszkodhat. A reptér, a szálloda, az edzőterem és az AsiaWorld-Expo egyetlen fedett, klimatizált rendszerben kapcsolódik össze, a 14 ezres nagycsarnok és a 32 pástos selejtezőterem pedig olyan hátteret ad, amilyet kevés sportág világbajnoksága mondhat magáénak. A több mint egymillió dolláros összdíjazás és a grandiózus rendezés a vívás nemzetközi presztízsét is jelzi.

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