Kardot rántottak egy hölgy miatt, a férfiaknak ki kell mászniuk a gödörből

Kifogástalan körülmények Hongkongban, a vívó-világbajnokságon
Hongkongban a feltételekre senki sem panaszkodhat. A reptér, a szálloda, az edzőterem és az AsiaWorld-Expo egyetlen fedett, klimatizált rendszerben kapcsolódik össze, a 14 ezres nagycsarnok és a 32 pástos selejtezőterem pedig olyan hátteret ad, amilyet kevés sportág világbajnoksága mondhat magáénak. A több mint egymillió dolláros összdíjazás és a grandiózus rendezés a vívás nemzetközi presztízsét is jelzi.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!