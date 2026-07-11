Az egyszülős családoknak is oda kell figyelniük egy fontos dologra, hogy valóban megkapják az iskolakezdési támogatást
Újabb kampányígéreteiből hátrálhat ki a Tisza. Magyar Péter a választási kampányban még 700 ezer szegény sorban élő családnak ígért iskolakezdési támogatást idén augusztusra, ám a Pénzügyminisztérium a minap már azt közölte: a juttatás csak mintegy 400 ezer gyermek után jár. A kormány kommunikációval igyekszik minderről elterelni a figyelmet. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közbn szombaton arról posztolt, hogy az egyszülős családok is jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de figyelniük kell arra, hogy az államkincstárnál megfelelő státuszban legyenek. Az iskolakezdési támogatás egyébként éves szinten töredéke annak, amit a családi pótlék megduplázásával nyertek volna a nehéz helyzetben lévő családok.
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