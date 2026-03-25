A váradi királysírok egyik híres lelete is látható a Nemzeti Múzeum új tárlatán

Minden idők egyik legjelentősebb magyar királya, I. Anjou Nagy Lajos születésének 700. évfordulója előtt tiszteleg a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) az intézmény lapidáriumában helyet kapott kamaratárlattal. Az év utolsó napjáig megtekinthető kiállítás a jubileumhoz kapcsolódó emlékév első stációja, amelyet az MNM tagintézményei által szervezett programsorozat ölel körbe.

Nagy Lajos király képe a Képes krónikából a kiállításon (Fotó: Balázs D. Attila / MN)

Lajos király 1342 és 1382 közötti uralkodása hazánk históriájának egyik legkiemelkedőbb és legfontosabb időszaka volt.

Az Anjou-házból származó, de az Árpádokkal is rokonságban álló uralkodó négy évtizedes kormányzása alatt Magyarország Európa egyik leggazdagabb, legerősebb és legnagyobb kiterjedésű államalakulatává vált.

A király gazdagságából ugyanakkor nap­jainkra csupán néhány jelentős műtárgy, valamint az utasítására készített Képes krónika, illetve a híres aranyforintok maradtak fent, amelyek akkoriban az egyik legkeresettebb valutának számítottak Európában. Ezeket jellegzetes éremképük alapján „szerecsenfejes” és „Szent László-s” dénár néven tartja számon a numizmatika. Utóbbi ráadásul még a később Lajos leányát, Mária királynőt feleségül vevő Luxemburgi Zsigmond korában is kedvelt fizetőeszköz maradt. Bardusnak hívták ekkoriban, utalva a hátlapi Szent László-alak által tartott bárdra. Ezekből a becses érmékből is láthatunk példányokat a múzeum alagsorában.

A tárlat központi eleme egy drágakőberakásos liliomos korona, amely nagyszerű módon úgy van kiállítva, mintha egy ponton épp lebegne. Ez a fejdísz valójában egy 1370-es évekből, tehát Lajos uralkodása idejéből származó korona elemeként van jellemezve leírásában, amelynek eredeteként Zsigmond király és császár nagyváradi sírját jelölték meg. A Kolba–Sasia­nu–Hapák szerzőhármas által jegyzett Szent László és városa című történelmi albumban is szerepel ez a műremek, és

valóban a híres nagyváradi királysírok leleteként tartják számon, amelyeket 1755-ben találtak meg a ma oly sok szenvedést tűrni kényszerülő partiumi város várának területén.

E kötet így ír róla: „A sírlelet egy liliomos ereklyekoronát őrzött meg napjainkig: feltehetően Zsigmond temetésekor levették az addig használt, a XIV. században készült koronát valamelyik Szent László-ereklyetartóról, s az került a sírjába.”

Nagy Lajosnak ugyanakkor valós kapcsolata volt a Szent László alapította Váraddal, koronázása után első útja – amellyel mintegy politikai hitvallását is kinyilvánította – ide vezetett, a példakép Szent László sírjához, ráadásul később is tiszteletét tette itt.



A tárlaton megcsodálható több olyan ékszer, címeres kályhacsemperemek és díszes mindennapi használati tárgy is, amelyet a király egykori székhelyén, Visegrádon rejtett a föld vagy épp a Duna medre, hiszen az itt kiállított hosszú kardot a folyam iszapja őrizte meg a jövendőnek.