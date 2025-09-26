  • Magyar Nemzet
  Hírességek sora lepte el Mátészalkát a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon
Hírességek sora lepte el Mátészalkát a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon

Szerdán immár negyedik alkalommal vette kezdetét a rendezvény, amely különleges vetítések mellett neves vendégeket is felvonultat. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon az esemény névadójának unokája is megjelent.

Munkatársunktól
Forrás: Szon2025. 09. 26. 18:42
Miként a Szon megírta, hihetetlen szervezői munkával, szakmai hozzáértéssel, rendkívül színvonalasan zajlik a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltett életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával.

Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál
Különleges alkotásokat tekinthet meg a közönség Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon (Forrás: Facebook)

A rendezvényre számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező is ellátogatott, Tony Curtis leszármazottai pedig nagyon büszkék arra a kultuszra, amellyel a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár emlékét őrzik a városban. Tavaly Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye, az idén pedig a Los Angelesben élő unokája vesz részt az eseményen.

Szerencsére mindegyik gyermekét személyesen ismerem Tony Curtisnek. Az idén Jamie Lee nem tudott jönni, mert forgat, Kelly és Allegra sajnos egészségügyi okok miatt nem vehetnek részt, Alexandrának és Benjaminnak pedig más elfoglaltsága van. Azonban kiderült, hogy Benjamin fia éppen Londonban van, akivel azonnal felvettük a kapcsolatot, és nem is kellett nagyon győzködni, hogy eljöjjön. Még soha nem járt Magyarországon, de még Közép-Kelet-Európában sem

– nyilatkozta a Szonnak Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, aki elárulta azt is, a 29 éves Nicholas 13 éves volt, amikor a híres nagypapája meghalt, nagyon sokat voltak együtt.

Nicholas pont ma mesélte, hogy Tony Curtis gyakran olvasott fel neki magyar könyvekből, és rengeteget mesélt neki a mátészalkai gyökerekről is. Ezért sem tétovázott azon, hogy eljöjjön-e. Hatalmas lelki töltet ez neki, fantasztikus élményeket szerzett idáig is 

– tette hozzá.

A Szon riportjából kiderül az is, hogy a nevezett filmek kiválóak, a zsűri remek munkát végzett, amikor az összesen 41 országból több mint 200 nevezett filmből kiválogatták azt a 40 alkotást, amely 17 országot képvisel, de a magyar felhozatal is elismerésre méltó.

Borítókép: Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál (Forrás: Facebook)

 

