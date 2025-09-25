  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Hollywood Mátészalkára költözött: megnyílt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál
Tony CurtisfilmhollywoodTony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál

Hollywood Mátészalkára költözött: megnyílt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál

A Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka Város Önkormányzata a Nemzeti Filmintézet támogatásával immár második alkalommal szervezi meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált, amely méltó tisztelgésként szolgál a világhírű, magyar származású színész születésének 100. évfordulóján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 7:56
Tony Curtis Forrás: Red Dot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mátészalka – amely Hollywood aranykora óta szoros kapcsolatban áll a nemzetközi filmvilággal – négy napon át ismét a magyar és a világ filmművészetének találkozóhelyévé válik a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak köszönhetően.

Hollywood Mátészalkára költözött: megnyílt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál
Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis néhány éve Mátészalkán járt (Fotó: kultker.hu)

Mátészalka a filmek fővárosa lesz

Hanusi Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges értéket és lehetőséget hoz Mátészalka számára: 

Városunk számára büszkeség, hogy ismét otthont adhatunk a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak. A fesztivál egyszerre kulturális ünnep és fontos alkalom arra, hogy Mátészalka az országos és a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerüljön.

A fesztivál alkalmat teremt arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát.

Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője hangsúlyozta:

Az Origo Filmstúdió aktív szervezője és résztvevője ennek az egyedülálló fesztiválnak, és számunkra nagy megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk a rendezvénynek. Hiszünk abban, hogy a magyar filmgyökerek ápolása és a nemzetközi kapcsolatok erősítése hozzájárul ahhoz, hogy hazánk még inkább meghatározó szereplője legyen a világ filmiparának.

Igazi hollywoodi hangulat

Az ünnepélyes megnyitót szeptember 24-én, szerdán 17.30 órakor tartották a mátészalkai Zukor Adolf Filmszínház előtti téren. A vörös szőnyegen bevonuló vendégeket igazi hollywoodi hangulat fogadta. A „Színpad az utcán” (Stage on the Street) című nagyszabású nyitóprodukció – élő filmzenével, látványos fény- és pirotechnikai elemekkel, valamint énekesek, táncosok és akrobaták fellépésével – felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek. A produkciót a Buzogány Béla Színháza vitte színpadra.

A rendezvényen rangos hazai és nemzetközi filmes szakemberek vesznek részt. Egyiptomból, Görögországból, Szlovákiából és Budapestről érkeztek vendégek, köztük Cakó Ferenc képzőművész, Vozár Márton zongoraművész, Dudás Viktor filmes szakújságíró, Ahmed Hamdy producer, Ramy El Gindi rendező, Riha Abdel Ghafour színész, valamint a Hunyadi történelmi televíziós sorozat alkotói: Szász Attila rendező, Gera Marina színésznő, Hargittai László vágó, Hazai Cecília producer és Veres Attila forgatókönyvíró.

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke kiemelte: 

„Tony Curtis neve és életműve hidat képez Magyarország és Hollywood között. Küldetésünk, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, és bemutassuk a világnak, milyen gazdag örökséggel rendelkezik a magyar filmkultúra. Nagy öröm számunkra, hogy Tony Curtis öt élő gyermeke külön-külön üzenetben köszöntötte a fesztivált, ezzel is bizonyítva támogatásukat a rendezvény iránt.”

Filmvetítések, közönségtalálkozók, szoboravatás

A négynapos fesztivál változatos programokkal várja az érdeklődőket: filmvetítések, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók, kiállítások és kulturális események színesítik a kínálatot. A szervezők célja, hogy ápolják a magyar filmgyökereket, bemutassák a kortárs alkotásokat, és méltó módon tisztelegjenek Tony Curtis, valamint más magyar származású hollywoodi művészek életműve előtt.

A fesztivál egyik kiemelkedő eseménye a Tony Curtis-szobor avatása, amely a művész felmenőihez kötődő Schwartz-ház előtt valósul meg. Az alkotás a mátészalkai Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, Bíró Lajos munkája, amely méltó emléket állít a világhírű színésznek.

 

A programok ingyenesek.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu