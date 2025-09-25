Hollywood Mátészalkára költözött: megnyílt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál

Mátészalka – amely Hollywood aranykora óta szoros kapcsolatban áll a nemzetközi filmvilággal – négy napon át ismét a magyar és a világ filmművészetének találkozóhelyévé válik a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak köszönhetően.

Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis néhány éve Mátészalkán járt (Fotó: kultker.hu)

Mátészalka a filmek fővárosa lesz

Hanusi Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges értéket és lehetőséget hoz Mátészalka számára:

Városunk számára büszkeség, hogy ismét otthont adhatunk a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak. A fesztivál egyszerre kulturális ünnep és fontos alkalom arra, hogy Mátészalka az országos és a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerüljön.

A fesztivál alkalmat teremt arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát.

Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője hangsúlyozta:

Az Origo Filmstúdió aktív szervezője és résztvevője ennek az egyedülálló fesztiválnak, és számunkra nagy megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk a rendezvénynek. Hiszünk abban, hogy a magyar filmgyökerek ápolása és a nemzetközi kapcsolatok erősítése hozzájárul ahhoz, hogy hazánk még inkább meghatározó szereplője legyen a világ filmiparának.

Igazi hollywoodi hangulat

Az ünnepélyes megnyitót szeptember 24-én, szerdán 17.30 órakor tartották a mátészalkai Zukor Adolf Filmszínház előtti téren. A vörös szőnyegen bevonuló vendégeket igazi hollywoodi hangulat fogadta. A „Színpad az utcán” (Stage on the Street) című nagyszabású nyitóprodukció – élő filmzenével, látványos fény- és pirotechnikai elemekkel, valamint énekesek, táncosok és akrobaták fellépésével – felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek. A produkciót a Buzogány Béla Színháza vitte színpadra.

A rendezvényen rangos hazai és nemzetközi filmes szakemberek vesznek részt. Egyiptomból, Görögországból, Szlovákiából és Budapestről érkeztek vendégek, köztük Cakó Ferenc képzőművész, Vozár Márton zongoraművész, Dudás Viktor filmes szakújságíró, Ahmed Hamdy producer, Ramy El Gindi rendező, Riha Abdel Ghafour színész, valamint a Hunyadi történelmi televíziós sorozat alkotói: Szász Attila rendező, Gera Marina színésznő, Hargittai László vágó, Hazai Cecília producer és Veres Attila forgatókönyvíró.