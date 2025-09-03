kézilabdavisszavonulásmagyar férfi kézilabda-válogatottLékai Mátéválogatottság

Lékai Máté többet nem lép pályára a magyar férfi-kézilabdaválogatottban

A Ferencváros 37 éves irányítója visszavonul magyar férfi-kézilabdaválogatottól. Lékai Máté szerdán jelentette be és indokolta meg a döntését, amelyre Chema Rodríguez (a válogatott szövetségi kapitánya) és Ilyés Ferenc (a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke) is reagált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 12:20
Lékai Máté lemondta a válogatottságot (Fotó: Mirkó István)
– Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége. Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak! – fogalmazott Lékai Máté a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) oldalán.

A Ferencváros jelenlegi irányítója a 2009-es debütálása óta 198 alkalommal lépett pályára a magyar férfikézilabda-válogatottban, amelynek kapitánya is volt, és amellyel olimpiáról negyedik, világbajnokságról és Európa-bajnokságról pedig ötödik hely a legjobbja. 

Az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai és Európa-bajnoki szereplésének.

Lékai Máté a közösségi oldalán is elköszönt:

Chema Rodríguez és Ilyés Ferenc is reagált

– Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt – emelte ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány

Nekem egészen speciális a viszonyom Mátéval, Veszprémben játékostársak, sőt poszttársak voltunk, a válogatottban a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt, de emberileg is nagyon sajnálom, hogy egy jó barátom búcsút mond a csapatnak.

– A döntését megbeszélte velem, és tudom, sokat vívódott, de ugyanakkor megértem és elfogadom. Nagy űrt hagy maga után, de számunkra és utódjai számára egyben motivációt is jelent, hogy bebizonyítsuk: folyamatosan eredményesek tudunk lenni! Sok sikert kívánok neki a Ferencvárosban és a kézilabdán kívül is!

A magyar férfikézilabda-válogatott irányítója mellett a szövetség elnöke, Ilyés Ferenc is elköszönt Lékaitól.

– Lékai Mátéról elsősorban mint egykori válogatottbeli csapattársamról tudok beszélni, hiszen sok nagy meccset vívtunk együtt. 

A legemlékezetesebb nyilván valamennyiünk számára a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában egészen valószerűtlen módon sikerült egyenlítenünk Máté révén, majd a győzelmet is kiharcoltuk

– mondta Ilyés. – Már fiatalon is kiemelkedett játékintelligenciája, tehetsége, küzdőszelleme révén, és ezt több mint másfél évtizeden keresztül a válogatott szolgálatába állította, ezért a magyar kézilabdázás mindig hálás lehet neki. Egykori játékosként tudom, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már nehezebben viseljük a terhelést, ezért, bár nagyon sajnálom Máté döntését, de átérzem az okát és megértem, hogy már nem tud a válogatottban szerepelni. A szövetség nevében nagyon köszönöm neki a nemzeti csapatban nyújtott teljesítményt! 

Lékai a PLER, a Szeged, a Celje és a Veszprém színeiben is szerepelt a legjobbak között, 2022 óta a legutóbbi NB I-es idényben bronzérmes Ferencváros kézilabdázója.

  • Az Ilyés Ferenc által is említett olimpiai negyeddöntő:

 

