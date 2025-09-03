Lékai Máté többet nem lép pályára a magyar férfi-kézilabdaválogatottban

– Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége. Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak! – fogalmazott Lékai Máté a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) oldalán.

A Ferencváros kézilabdacsapatának irányítója, Lékai Máté befejezi válogatott-pályafutását (Fotó: Mirkó István)

A Ferencváros jelenlegi irányítója a 2009-es debütálása óta 198 alkalommal lépett pályára a magyar férfikézilabda-válogatottban, amelynek kapitánya is volt, és amellyel olimpiáról negyedik, világbajnokságról és Európa-bajnokságról pedig ötödik hely a legjobbja.

Az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai és Európa-bajnoki szereplésének.

Lékai Máté a közösségi oldalán is elköszönt:

Chema Rodríguez és Ilyés Ferenc is reagált

– Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt – emelte ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány.

Nekem egészen speciális a viszonyom Mátéval, Veszprémben játékostársak, sőt poszttársak voltunk, a válogatottban a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt, de emberileg is nagyon sajnálom, hogy egy jó barátom búcsút mond a csapatnak.

– A döntését megbeszélte velem, és tudom, sokat vívódott, de ugyanakkor megértem és elfogadom. Nagy űrt hagy maga után, de számunkra és utódjai számára egyben motivációt is jelent, hogy bebizonyítsuk: folyamatosan eredményesek tudunk lenni! Sok sikert kívánok neki a Ferencvárosban és a kézilabdán kívül is!