A Győr után a Fradi is bajban van? A BL legjobb kapusának szavai egyértelműek

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Dán kapusa szerint a Ferencváros női kézilabdacsapatánál egyelőre nincs jele annak, hogy Győri Audi ETO KC-hez hasonló bejelentést tegyen a pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Anna Kristensen a csapattársaihoz hasonlóan rendszeresen fizetést kap, és nem aggódik a saját jövője miatt.

Wiszt Péter
2026. 11. 12. 15:22
A Győr után a Fradi is bajban van? A BL legjobb kapusának szavai egyértelműek
Anna Kristensen egyelőre nem aggódik Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix

– A mostani szerződésem még a következő évadra is szól. Természetesen, ha a klubnak hirtelen nem lesz pénze, akkor nekem is el kell gondolkodnom a lehetőségeimen. De most jól érzem magam a Ferencvárosnál, és a mindennapokban nem tapasztalom, hogy az országban zajló változások hatással lennének a csapatra. Teljesen egyértelmű, hogy ha hirtelen sok minden megváltozik a csapat minőségét illetően, akkor az elgondolkodtatna. De ahogy mondtam, ez majdnem két év múlva lesz aktuális – mondta Kristensen, aki nem sokat érzékel a pénzügyi bizonytalanságból. – Már jó ideje tudjuk, hogy új kormány van itt, amely bizonyos változtatásokat szeretne bevezetni a sportklubok működésével kapcsolatban. 

A most bejelentett módosítások azonban közvetlenül nem érintenek bennünket. Jelenleg megkapom a fizetésemet, és mindenki más is megkapja a sajátját. Nincs semmilyen probléma, tehát egyelőre semmi sem változik. 

Nem tudom megváltoztatni a magyarországi törvényeket, ezért igazából nyugodtan kezelem a helyzetet, és egyszerűen arra hagyatkozom, amit a klub mond nekünk – fogalmazott.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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