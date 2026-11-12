A Győr után a Fradi is bajban van? A BL legjobb kapusának szavai egyértelműek

– A mostani szerződésem még a következő évadra is szól. Természetesen, ha a klubnak hirtelen nem lesz pénze, akkor nekem is el kell gondolkodnom a lehetőségeimen. De most jól érzem magam a Ferencvárosnál, és a mindennapokban nem tapasztalom, hogy az országban zajló változások hatással lennének a csapatra. Teljesen egyértelmű, hogy ha hirtelen sok minden megváltozik a csapat minőségét illetően, akkor az elgondolkodtatna. De ahogy mondtam, ez majdnem két év múlva lesz aktuális – mondta Kristensen, aki nem sokat érzékel a pénzügyi bizonytalanságból. – Már jó ideje tudjuk, hogy új kormány van itt, amely bizonyos változtatásokat szeretne bevezetni a sportklubok működésével kapcsolatban.

A most bejelentett módosítások azonban közvetlenül nem érintenek bennünket. Jelenleg megkapom a fizetésemet, és mindenki más is megkapja a sajátját. Nincs semmilyen probléma, tehát egyelőre semmi sem változik.

Nem tudom megváltoztatni a magyarországi törvényeket, ezért igazából nyugodtan kezelem a helyzetet, és egyszerűen arra hagyatkozom, amit a klub mond nekünk – fogalmazott.