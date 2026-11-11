Az ETO vezetője szerint, ha nem tudják befejezni az idényt, az az egész magyar kézilabdát sújtaná

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Aggasztó a helyzet a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatánál. A súlyos pénzügyi válságba került klub ügyvezetője, Fata Edina a DVSC elleni szerdai bajnoki mérkőzés előtt a Sport TV-nek nyilatkozva elismerte, hogy már az idény befejezése is komoly kihívást jelent. A győri játékosokkal és a szakmai stábbal megkezdődtek a tárgyalások a fizetéscsökkentésekről, miközben továbbra sem tudni, hogy a Bajnokok Ligája hétszeres győztese miként lábalhat ki a válságból.

Szalay Attila
2026. 11. 11. 18:58
Az ETO vezetője szerint, ha nem tudják befejezni az idényt, az az egész magyar kézilabdát sújtaná
Tavaly még Bajnokok Ligája-győztes volt a magyar csapat Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

Az ügyvezető megerősítette, hogy a fizetések csökkentése már nem pusztán sajtóértesülés, hanem a klub konkrét tervei között szerepel:

Azon dolgozunk a csapattal, hogy ezt az idényt próbáljuk meg közösen végigcsinálni. Ez azt jelenti, hogy fizetésmegvonásokat kell, hogy tervezzünk velük közösen. Ennek a „hogyanja” meg a „mikéntje” még nincs meg, de a tárgyalások már zajlanak a lányokkal és a stábtagokkal. Bízom abban, hogy közös megegyezésre fogunk tudni jutni.

Fata hozzátette, hogy a klub már írásban garantálta a játékosoknak: amennyiben újabb szponzori támogatáshoz jutnak, azt kizárólag rájuk fordítják.

Arra a kérdésre viszont, hogy akadnak-e olyan játékosok vagy edzők, akik a kialakult helyzet miatt nem kívánják befejezni az idényt Győrben, nem adott konkrét választ. – Zajlanak a tárgyalások folyamatosan. Ezzel kapcsolatban nem tudok konkrétumokkal szolgálni. Amint lesznek biztos információink, elő fogunk jönni velük.

Per Johansson szavai ellentmondanak az ügyvezetőnek 

A győriek svéd vezetőedzője, Per Johansson szerdán az Aftonbladetnek nyilatkozott először a válságról. Érdekes, hogy ő a lehetséges fizetéscsökkentésről nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, amíg egy ilyen helyzet ténylegesen elő nem áll. Így az edző szavai ellentmondanak az ügyvezetőének, aki szerint már zajlanakerről a tárgyalások. 

Saját jövőjével kapcsolatban viszont határozottan fogalmazott Johansson.

Nem áll szándékomban elhagyni Győrt. Reményeim szerint ez lesz az utolsó európai klubom, mielőtt hazaköltözöm Svédországba

– jelentette ki a kétszeres BL-győztes edző.

Fata Edina a szurkolók és a lehetséges támogatók segítségét kérte.

– Figyeljenek ránk és hallják meg a hangunkat. Aki pedig teheti, az támogasson bennünket – zárta szavait az ügyvezető.

Mindeközben a női kézilabda NB I 12. fordulójában a Győri Audi ETO KC 36–26-ra simán legyőzte a DVSC-t, így továbra is veretlenül áll a bajnokság első helyén, a Ferencvároséval azonos pontszámmal.

 

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