Megszólalt az ETO BL-győztes edzője a súlyos győri válságról: elárulta, távozna-e

A Győri ETO jövője is veszélybe kerülhet

A pénzügyi válság következményei messze túlmutathatnak a győri klubon. Az Aftonbladet szerint, ha a játékosoknak jelentős fizetéscsökkentést kellene elfogadniuk, az akár a legnagyobb sztárok távozásához is vezethetne.

Mindez alapjaiban változtathatná meg a női kézilabda európai erőviszonyait, hiszen a Győr az elmúlt évtizedekben meghatározó szereplője volt a sportágnak, Johansson irányításával pedig 2024-ben és 2025-ben egyaránt megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját.