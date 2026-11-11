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Megszólalt az ETO BL-győztes edzője a súlyos győri válságról: elárulta, távozna-e

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Megszólalt Per Johansson, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Győri Audi ETO KC svéd vezetőedzője. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szakember az Aftonbladetnek beszélt először a klubot fenyegető válságról, a játékosokat érintő bizonytalanságról és saját jövőjéről. Johansson egyértelművé tette, hogy nem akar távozni Győrből, ugyanakkor a lehetséges fizetéscsökkentésekről egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

Szalay Attila
2026. 11. 11. 15:49
Megszólalt az ETO BL-győztes edzője a súlyos győri válságról: elárulta, távozna-e
Most Per Johansson is gondterhelt lehet Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

A Győri ETO jövője is veszélybe kerülhet

A pénzügyi válság következményei messze túlmutathatnak a győri klubon. Az Aftonbladet szerint, ha a játékosoknak jelentős fizetéscsökkentést kellene elfogadniuk, az akár a legnagyobb sztárok távozásához is vezethetne.

Mindez alapjaiban változtathatná meg a női kézilabda európai erőviszonyait, hiszen a Győr az elmúlt évtizedekben meghatározó szereplője volt a sportágnak, Johansson irányításával pedig 2024-ben és 2025-ben egyaránt megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját.

 

Győri Audi ETOkézilabdaPer JohanssonSzóljon hozzá!

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