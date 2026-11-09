Pénzügyi válságban van a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata – sajtóhír

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Dán sajtóhírek szerint pénzügyi válságban van a magyar női kézilabda-bajnokság címvédője. Az idényben még veretlen Győri Audi ETO KC a dán TV2 információi alapján több játékosának fizetését is kénytelen csökkenteni. A klub reagált.

Wiszt Péter
2026. 11. 09. 15:27
Pénzügyi válságban van a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata – sajtóhír
Bajban lehet a Győr? Forrás: Gyorietokc.hu

A vélt pénzügyi gondok összefüggésben állhatnak azzal, hogy 2027-től hazánkban megszűnik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózó sportolók kedvezménye. A jövőben a profi sportolók is évi 60 millió forintig tudnak csak ekho szerint adózni az eddigi 500 millió forint helyett.

Reagált a magyar kézilabdaklub

Lapunk is megkereste a Győri Audi ETO KC-t, amely reagált a sajtóhírre.

– A játékosok és klubjaik közötti megállapodások szigorúan bizalmasak. Az ilyen érzékeny, belső információkon alapuló pletykák és találgatások nemcsak az érintett klubok és játékosok érdekeit veszélyeztethetik, hanem az egyes eseteken túlmutató következményekkel is járhatnak. 

Ezek alááshatják a kézilabdázók közötti bizalmat, hosszú távon pedig kárt okozhatnak a női kézilabda nemzetközi megítélésében, hitelességében és presztízsében

idézte a reakciót a dán TV2.

 

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