Megy vagy marad? A Veszprém kapusa egyértelmű választ adott
Emil Nielsen határozottan cáfolta a pletykát, hogy máris távozna Veszprémből. A dán kézilabdakapus első idényét tölti a magyar csapatnál, azonban az adózási törvénymódosítás következtében jelentősen csökkenhet a Veszprém klasszisának fizetése. Ennek dacára Nielsen a meglévő hároméves szerződését hangsúlyozva válaszolt a felvetésre.
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