Emil Nielsen veszprémi fizetése brutálisan csökkenhet

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A Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök hétfőn ismerteti az Országgyűlésben Magyarország 2027-es költségvetésének tervezetét. Alapesetben ez nem foglalkoztatná különösebben a magyar sportrajongókat. Amióta azonban tudni lehet, hogy a Kormány a kiemelt látványsportokban szereplők fizetéseit is érintő adóváltoztatásra készül, egycsapásra érdekes lett ez a téma. Már csak azért is, mert a héten a Veszprém férfikézilabda csapatának dán kapusa, Emil Nielsen kapcsán is érdekes információk merültek fel.

Lantos Gábor
2026. 10. 18. 7:59
Brutálisan csökkenhet Emil Nielsen fizetése Veszprémben Fotó: MOHAMED TAGELDIN Forrás: Middle East Images

Kozma Ivett elmondta, hogy a Kormány tervezett adóváltozása minden magyar sportklub életére kihathat, ahol olyan játékosok vagy edzők szerepelnek, akiknek a fizetése átlépi az évi 60 millió forintos határt.  Emil Nielsen esetében a szóbeszéd szerint havi nettó 50 ezer eurós fizetésről beszélünk. Kozma Ivett erről így beszélt: „Amennyiben a játékos elfogadja az 50 ezer eurós bruttó fizetést, a nettó jövedelme mintegy 29 százalékkal csökken, miközben a klub éves költsége 19,2 millió forinttal mérséklődik.

Ha azonban a klubnak változatlanul biztosítania kell a havi nettó 50 ezer eurót, akkor egyetlen játékos után évente mintegy 86 millió forint többletköltség keletkezik. Ez közel 34 százalékos bérköltség-növekedést jelenthet.

A helyzet jelenleg úgy fest, hogyha a sokat kereső játékosok ragaszkodnak a szerződésben foglaltak betartásához, akkor mindez jelentős többletköltséget ró minden egyes klubra, ahol ez a helyzet fennáll. Amennyiben a nettó béreket csökkentik, fennáll annak a veszélye, hogy a sportolók elmennek Magyarországról. Erre utalt már a Fradi korábban Dusan Mandics esetének emlegetésével. Amennyiben azonban a sportolók nem mennek bele a változtatásba, akkor a klubok számára olyan költségnövekedés jöhet létre, amelyet képtelenség lenne kigazdálkodni.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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