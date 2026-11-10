Itt a beismerő vallomás: tényleg óriási bajban van a győri női kézilabdacsapat
Nincs mese, nem légből kapott hazugság és nem is kacsa: tényleg óriási bajban van a győri női kézilabdacsapat. A város önkormányzata ugyanis egy, a Nemzeti Sportnak küldött levélben megerősítette, hogy az önkormányzatnak ugyanolyan ismeretei vannak a győri klub helyzetéről, mint ami hétfőn az európai és a magyar sajtóban is megjelent. Az európai és a magyar kézilabdasportot alapvetően rengetheti meg a győri együttes megrendült helyzete.
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