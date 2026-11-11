Itt vannak a BL-győztes női kézilabdaklubok iszonyatos gazdasági bukásai

A Vipers nagy drámája

A szintén norvég Vipers Kristiansand összeomlása még drámaibb történet, mint a Larviké. Itt ugyanis nem egy korábbi nagycsapat lassú leépüléséről volt szó, hanem egy olyan klub hirtelen csődjéről, amely közvetlenül a bukása előtt három egymást követő évben megnyerte a női Bajnokok Ligáját.

A Vipers 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is BL-győztes lett.

A világklasszis játékosokat felvonultató csapat a női kézilabda egyik meghatározó európai klubja volt. 2024 októberében azonban bejelentette, hogy pénzügyi okok miatt nem tudja folytatni a működését. A fenntarthatatlan finanszírozás, a tulajdonosi pénzek elapadása és a hatalmas működési költségek vezettek a bukáshoz.

A háromszoros BL-győztes norvég Vipers csapatát sem sikerült megmenteni - Forrás: X/A VipersKristiansand

A Vipers álomszövése 2017-ben kezdődött. Olyan sztárjátékosok igazoltak oda, mint Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Reistad, Anna Vjahireva vagy éppen Heidi Løke.

A játékosok bérköltsége 2019 és 2022 között megduplázódott, 11 millióról 22 millió norvég koronára nőtt. 2023 márciusában a klub többmilliós veszteséget termelt.

Miközben a csapat sorra nyerte a BL-trófeákat, a gazdasági modellje összecsuklott. Megkezdődött a játékosok elküldése. 2024 januárjában a klub a csőd szélére került. A működéshez hiányzó összeg 6 millió norvég korona volt. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a játékosok maguk kezdték hívogatni a helyi vállalkozásokat, pénzt gyűjtve saját munkahelyük megmentésére. A klub több intézkedést is hozott. A játékosok elfogadták fizetésük csökkentését. Az edzői stáb szintén lemondott fizetésének egy részéről. Ezek az intézkedések azonban csak elodázták az összeomlást, amely 2024 nyarán következett be. 2024. október 15-én Peter Gitmark klubelnök sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Vipersnek október 18-ig 25 millió norvég koronát kellene előteremtenie. Három nap alatt. Ez természetesen nem sikerült. 2024. október 20-án a vezetőség bejelentette a csődöt. A klub közölte, hogy nincs elegendő pénze a szezon folytatásához. Az Európai Kézilabda-szövetség október 21-én hivatalosan is tudomásul vette a csődbejelentést. A háromszoros BL-győztes Vipers összeomlott.