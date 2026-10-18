A csőd szélén álló csapat legyőzte a bajnoki ezüstérmest

Senki sem tudja, mit hoz a folytatás

A szép soproni győzelem mindenesetre arra jó volt, hogy a csapat játékosai megmutatták eltökéltségüket és azt, hogy a legnehezebb helyzetben is lehet rájuk számítani. Ettől azonban aligha oldódnak meg a Sopron KC súlyos anyagi gondjai. A meccs előtt kialakult nyilatkozatháborúban ugyanis az világosan látszott, hogy a városi önkormányzat jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy jelentős plusz forrásokat adjon a nehéz anyagi helyzetben lévő csapat számára. Így továbbra is nagy kérdés, hogy mi lesz az SKC sorsa.