A kézilabda miatt alakult ki feszültség a mosonmagyaróvári önkormányzatban
Pénteken képviselőtestületi ülést tartottak Mosonmagyaróváron, ahol a város női kézilabdacsapatának megrendült anyagi helyzete is szóba került. A Mosonmagyaróvár együttese – hasonlóan a megye másik csapatához, a Győri Audi ETO KC-hoz – nagy bajban van.
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