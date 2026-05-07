Végső, kétségbeesett segélykiáltás – a friss bajnokcsapat léte forog kockán

Felnőttcsapat nélkül nincs sikeres utánpótlás

Rátgéber a bejegyzésben külön kitért arra a kérdésre is, hogy szüksége van-e egy akadémiának felnőttcsapatra. Válasza egyértelmű, szerinte igen, mert az utánpótlás-nevelés csak akkor teljes, ha van minőségi felnőtt kimenete:

Sokakban felvetődik a kérdés, hogy kell-e felnőtt csapat az akadémiának. Szerintem igen! Az akadémia kimenete egy minőségi felnőtt csapat, enélkül nincs sikeres utánpótlás-nevelés, ezt kell látni

A szakember szerint Pécs ritka hely, mert rendelkezik azzal a tudással és stratégiával, amellyel 16-17 éves tehetségekből nemzetközi szinten is sikeres felnőtt játékosokat lehet nevelni. Ennek példájaként korábbi pécsi kiválóságokat is felsorolt, köztük Zsolnay Gyöngyit, Iványi Dalmát, Fegyverneky Zsófit és Raksányi Krisztinát.

Rátgéber úgy látja, a tehetséggondozást nem szabad junior korban elvágni, mert ez a legérzékenyebb időszak: ha ekkor nem kapnak megfelelő szakmai és emberi támogatást a játékosok, elveszhetnek, vagy jóval alacsonyabb szinten folytathatják, mint amennyi potenciál lenne bennük. Ezért nevezi a felnőttcsapatokat az akadémiai fejlesztés legjobb laboratóriumainak.

Megtelt a Lauber Dezső sportcsarnok, az NKA Universitas Pécs fennállása első női kosárlabda-bajnoki címét nyerte a DVTK elleni fináléban. Rátgéber László, az akadémia igazatója mégis sötét jövőt vizionál (Fotó: NKA Universitas Pécs)

A nagy álom: saját erőkből az Euroligában

A poszt legfontosabb jövőképe az Euroliga-szereplés lehetősége. Rátgéber szerint az akadémia létrehozásakor az volt az álma, hogy az alapoktól építsenek fel egy komoly pécsi kosárlabda-kultúrát, amely újra megteremti a korábbi sikerek lehetőségét. Úgy érzi, ez mostanra megtörtént.