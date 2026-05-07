Végső, kétségbeesett segélykiáltás – a friss bajnokcsapat léte forog kockán
Rátgéber László drámai hangvételű nyilvános bejegyzésben jelezte: ha nem kap sürgősen segítséget, fel kell adnia a Nemzeti Kosárlabda Akadémia felnőttcsapatainak menedzselését. A poszt különösen fájdalmas pillanatban született, hiszen az NKA Universitas Pécs női csapata éppen bajnoki címet nyert, a döntőben 3-0-s összesítéssel legyőzve a DVTK-t. Rátgéber szerint a pécsi kosárlabda most olyan határvonalhoz érkezett, ahol akár egy saját erőkre épülő Euroliga-csapat álma is megvalósulhatna – ehhez azonban nincsenek meg a stratégiai partnerek.
Felnőttcsapat nélkül nincs sikeres utánpótlás
Rátgéber a bejegyzésben külön kitért arra a kérdésre is, hogy szüksége van-e egy akadémiának felnőttcsapatra. Válasza egyértelmű, szerinte igen, mert az utánpótlás-nevelés csak akkor teljes, ha van minőségi felnőtt kimenete:
Sokakban felvetődik a kérdés, hogy kell-e felnőtt csapat az akadémiának. Szerintem igen! Az akadémia kimenete egy minőségi felnőtt csapat, enélkül nincs sikeres utánpótlás-nevelés, ezt kell látni
A szakember szerint Pécs ritka hely, mert rendelkezik azzal a tudással és stratégiával, amellyel 16-17 éves tehetségekből nemzetközi szinten is sikeres felnőtt játékosokat lehet nevelni. Ennek példájaként korábbi pécsi kiválóságokat is felsorolt, köztük Zsolnay Gyöngyit, Iványi Dalmát, Fegyverneky Zsófit és Raksányi Krisztinát.
Rátgéber úgy látja, a tehetséggondozást nem szabad junior korban elvágni, mert ez a legérzékenyebb időszak: ha ekkor nem kapnak megfelelő szakmai és emberi támogatást a játékosok, elveszhetnek, vagy jóval alacsonyabb szinten folytathatják, mint amennyi potenciál lenne bennük. Ezért nevezi a felnőttcsapatokat az akadémiai fejlesztés legjobb laboratóriumainak.
A nagy álom: saját erőkből az Euroligában
A poszt legfontosabb jövőképe az Euroliga-szereplés lehetősége. Rátgéber szerint az akadémia létrehozásakor az volt az álma, hogy az alapoktól építsenek fel egy komoly pécsi kosárlabda-kultúrát, amely újra megteremti a korábbi sikerek lehetőségét. Úgy érzi, ez mostanra megtörtént.
A következő lépés szerinte az lenne, hogy Pécs megtartsa saját értékeit, és hazahozza azokat a játékosokat, akik kötődnek ehhez a közeghez. Név szerint említette a pécsi nevelésű kiválóságokat:
- Juhász Dorka
- Takács-Kiss Virág
- Wentzel Nóra
- Laczkó Sára.
Ebből a magyar magból Rátgéber szerint akár „bivalyerős”, saját erőkből álló Euroliga-csapat épülhetne. Csakhogy éppen itt húzta meg a határvonalat:
„És itt most meg kell állnom. Mert ehhez nincsenek stratégiai partnereink. Úgy érzem, szakmailag és emberileg minden lehetséges dolgot megtettem ezért a csapatért. Elmentem a falig. Azok, akik segíthettek volna, nem segítettek!”
Tíz nap maradt a megoldásra
Rátgéber szerint öt éven át tárgyalt, sokakkal leült, sok ígéretet kapott, de ezekből nem lett piaci alapú támogatás. Emiatt most már nem egyszerűen a szintlépés, hanem a friss bajnokcsapat léte és jövője került veszélybe.
Sokakkal tárgyaltam, sokakkal leültem. Öt éven keresztül. Sok ígéretet is kaptam, de ezekből nem lett piaci alapú támogatás. Úgy látom, új kapukat kell nyitni, és kiáltunk a megmentőkért!
– írta.
A szakember ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy felelősséggel tartozik az akadémiáért, a munkatársakért, a játékosokért és az egész felépített rendszerért, ezért nem kockáztathatja a szervezet működését a legszebb álmokért sem. A realitásokat nézve szerinte ilyen anyagi feltételek mellett nem tudják vállalni az Euroligát, és nem tudnak a jelenlegi szintnél feljebb lépni.
A bejegyzés végén Rátgéber megismétli: „Nekem ennyi futotta az erőmből. Itt a vége.” Hozzátette, lehet, hogy már most is késő, de tíz nap türelmi időt kérnek az edzőktől és a játékosoktól. Ha ezalatt nem sikerül megteremteni az Euroliga feltételeit, akkor más szinten kell tervezniük a jövőt.
A pécsi kosárlabda tehát egyszerre áll történelmi siker és súlyos döntés előtt. Rátgéber szerint aki látta a bajnoki döntőt, az pontosan tudja, mekkora kár lenne elszalasztani ezt a szintlépést.
