Megjöttek a friss számok: erre kevesen számítottak a gabonapiacon

Jelentős átrendeződés látszik a hazai gabonapiacon, miközben a nemzetközi terméskilátások továbbra is vegyes képet mutatnak. Különösen a búzakereskedők jártak rosszul: a búzaár egy év alatt 22 százalékkal csökkent Magyarországon, míg a kukorica ára gyakorlatilag stagnált.

2026. 05. 29. 10:56
Az Európai Unióban a kukorica vetésterülete várhatóan 7,6 millió hektárra zsugorodik, ami nyolcszázalékos visszaesést jelent. Franciaországban 14 százalékkal kisebb területen vethetik a növényt, az ország délnyugati részén és a CentreVal de Loire régióban jelentősen csökken a kukorica területe, mivel több kalászos gabonát és napraforgót vetnek, ezzel szemben Bretagne-ban, Elzászban és Észak-Franciaország más részein nem várható nagyobb mértékű területcsökkenés. Lengyelországban enyhe növekedés várható, itt a május eleji csapadék segítette a vetés előrehaladását. Romániában a hűvös tavaszi időjárás lassította a munkálatokat, ezért a kukorica területe 17 százalékkal csökkenhet. Olaszországban 490 ezer hektáron, Németországban ötszázezer hektáron kerülhet földbe a vetőmag. Magyarországon az Agrárminisztérium adatai szerint mintegy 675 ezer hektáron termeszthetnek kukoricát az idén. A vetés május közepére gyakorlatilag befejeződött, a gazdák a tervezett terület 98 százalékán végeztek a munkával – írja a lap.

 

A kukoricaárak nem okoztak nagy meglepetést

Az adatok szerint átlagosan 74,1 ezer forintos tonnánkénti termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica május második hetében, ami az egy évvel korábbit egy százalékkal múlta alul. 

A chicagói árutőzsdén 179 és 189 dollár közötti tartományban mozgott a kukorica júliusi jegyzése május 11. és 22. között. Ezzel egy időben a párizsi árutőzsdén a termény júniusi tőzsdei elszámolóára 207 és 222 euró között alakult.

