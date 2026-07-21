Borítókép: Sinkovics Imre (Fotó: YouTube)
Emlékszik még Sinkovits Imre legnagyobb alakításaira? Tegye próbára a tudását!
Színpadon és filmen egyaránt maradandót alkotott. Tesztelje a tudását, és derüljön ki, mennyire ismeri Sinkovits Imre életét és pályafutását!
Melyik legendás költeményt szavalta el Sinkovits Imre 1956. október 23-án a Parlament előtt?
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