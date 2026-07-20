törőcsik marilegendamagyar filmkvíz

Törőcsik Mari a magyar film egyik legnagyobb legendája volt – Ön hány kérdésre tudja a választ?

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Csodálatos pályafutása során generációk kedvencévé vált, és felejthetetlen alakításokkal írta be magát a magyar filmtörténetbe. Tegye próbára a tudását kvízünkben!

Csépányi Balázs
2026. 07. 20. 6:05
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik film hozta meg Törőcsik Mari országos ismertségét?

Borítókép: Törőcsik Mari (Fotó:Mafab.hu)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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