Negyedszázada ment el színészóriásunk, aki visszautasította, hogy Horn Gyulától vegyen át kitüntetést

Sinkovits Imre 1928. szeptember 21-én született Budapesten. Kispesten nőtt fel, de miután apjának kisvendéglője tönkrement, Óbudára költöztek. A második világháború alatt kármegfigyelő szolgálatot teljesített, majd családjával a közelgő front elől rokonokhoz menekült Somogyba, onnan pedig az osztrák határ közelébe. Kötelező hadimunkára fogták, tankcsapdát, lövészárkot ásott, később a szovjetek megpróbálták málenkij robotra vinni, de háromszor is sikerült megszöknie.

Sinkovits Imre és Gombos Katalin (Fotó: Keleti Éva / MTI)

Az Országos Színművészeti Akadémián diplomáját 1951-ben kapta meg, s ugyanebben az évben kötött házasságot pályatársával, Gombos Katalinnal. Gyermekeik, Sinkovits-Vitai András és Sinkovits Mariann is színészek lettek, akárcsak Sinkovits öccse, Sinkó László.

A Nemzeti Színházhoz szerződött, és öt évet kivéve az ország első színházának a tagja maradt.

1956. október 23-án a Petőfi-szobornál tízezres tömeg előtt elszavalta a Nemzeti dalt, ezzel az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik jelképe lett, beválasztották a színművészeti szövetség forradalmi bizottságába is.

A forradalom leverése után, mivel a kultúrpolitika mindenható irányítója, Aczél György személyes felszólítására sem volt hajlandó „önkritikát” gyakorolni, eltiltották a színpadtól és fizetését a felére csökkentették.

Major Tamás nem kímélte a színészóriást

Sinkovits kényszerű száműzetése kapcsán a közelmúltban Verebes István fogalmazott meg kritikát a korszak teljhatalmú színházi ura, Major Tamás ellen.

Verebes szerint Major nemcsak politikai eszközként használta a színházat, hanem módszeresen „tette tönkre” a legtehetségesebb művészeket.

A rendező szerint Major cinizmusát jól mutatta, hogy miközben a rádióban ő maga is a forradalom mellé állt, utána hidegvérrel nézte végig vagy segítette elő Sinkovits és Gobbi Hilda félreállítását. Verebes szerint Major „sírkertet hagyott maga után”, és Sinkovitsnak évekig tartó mellőzést kellett elszenvednie az igazgató bosszúszomjas és haszonelvű politikája miatt.