Nem nyugszanak: gyújtogatnak, középületekbe törnek be a francia fiatalok

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Nem csillapodik az erőszak a francia városokban. A párizsi elnöki hivatal körül megtiltották a gyülekezést.

Forrás: MTI2026. 10. 17. 16:27
Felgyújtottak egy idegenforgalmi irodát Lyonban Fotó: JEFF PACHOUD Forrás: AFP
French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) stand guard during a demonstration to protest against the "high cost of living", in Lille, northern France, on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vests", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Francia rendfenntartók készenlétben Lille-ben. Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Párizsban a fő demonstráció, a drágulás elleni menet tervezett időpontban, fél 3 órakor elindult a République térről annak ellenére, hogy a tér másik oldalán folytatódtak az összecsapások a rendőrök és több száz csuklyás rendbontó között.

A sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menet a rendőrség által engedélyezett útvonalon, északi irányba, a Clichy térre tartott. A rendőrség azonban megtiltotta a demonstrációkat a miniszterelnöki és a köztársasági elnöki hivatal környékén.

Egy rendőrségi forrás az AFP-nek elmondta: mintegy 150 ezer tüntetőre számítanak szombaton országszerte, és körülbelül 40 ezerre Párizsban, ami visszaesést jelen az elmúlt hetek országos demonstrációihoz képest.

A középiskolások tiltakozó mozgalma egy hónappal ezelőtt erős társadalmi feszültségek közepette kezdődött, az üzemanyagárak emelkedése és a megélhetési problémák növekedése mellett, miközben fél évvel az elnökválasztás előtt Franciaország a leginkább eladósódott európai országgá vált, és a pénzügyi piacok szoros felügyelete alatt áll.

Hetek óta keringtek a közösségi médiában a felhívások az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalom újjáélesztésére, ami a középiskolások tiltakozásaival párhuzamosan fokozódott.

A sárgamellényesek napja is a szombat volt 

Az elitellenes állampolgári tiltakozássorozat 2018 novemberben kezdődött a résztvevők által igazságtalannak tartott szociális és adópolitika ellen. A sárgamellényesek szombatonként tüntettek rendszeresen Emmanuel Macron elnök és centrista kormányának reformintézkedései ellen a nagyvárosokban és a közutak körforgalmaiban, miközben a nagyvárosok központjaiban zavargások voltak.

A mozgalom szociális és intézményi követeléseiről rendezett nemzeti vitasorozat, majd a 2019-es európai parlamenti választások után a kormány módszerváltást, nagyobb szociális érzékenységet, az energetikai átállás felgyorsítását és adócsökkentést is hirdetett, a tiltakozás pedig lassanként kifulladt.

Borítókép: Lyonban felgyújtottak egy idegenforgalmi irodát a zavargások során (Fotó: AFP / JEFF PACHOUD) 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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