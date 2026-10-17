Nem nyugszanak: gyújtogatnak, középületekbe törnek be a francia fiatalok

Francia rendfenntartók készenlétben Lille-ben. Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Párizsban a fő demonstráció, a drágulás elleni menet tervezett időpontban, fél 3 órakor elindult a République térről annak ellenére, hogy a tér másik oldalán folytatódtak az összecsapások a rendőrök és több száz csuklyás rendbontó között.

A sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menet a rendőrség által engedélyezett útvonalon, északi irányba, a Clichy térre tartott. A rendőrség azonban megtiltotta a demonstrációkat a miniszterelnöki és a köztársasági elnöki hivatal környékén.

Egy rendőrségi forrás az AFP-nek elmondta: mintegy 150 ezer tüntetőre számítanak szombaton országszerte, és körülbelül 40 ezerre Párizsban, ami visszaesést jelen az elmúlt hetek országos demonstrációihoz képest.

A középiskolások tiltakozó mozgalma egy hónappal ezelőtt erős társadalmi feszültségek közepette kezdődött, az üzemanyagárak emelkedése és a megélhetési problémák növekedése mellett, miközben fél évvel az elnökválasztás előtt Franciaország a leginkább eladósódott európai országgá vált, és a pénzügyi piacok szoros felügyelete alatt áll.

Hetek óta keringtek a közösségi médiában a felhívások az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalom újjáélesztésére, ami a középiskolások tiltakozásaival párhuzamosan fokozódott.