A NOB feloszlatta a nemi egyenlőséggel, befogadással és emberi jogokkal foglalkozó bizottságait
Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke drasztikus lépéseket tett és alapjaiban változtatta meg a szervezet felépítését és működését. Az eddig működő bizottságok több mint a fele ment a levesbe. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint ezzel is olcsóbb lesz a hatalmasra duzzadt testület működése.
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