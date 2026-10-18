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Orbán Viktor: Ma rombolás zajlik Magyarországon

A NOB feloszlatta a nemi egyenlőséggel, befogadással és emberi jogokkal foglalkozó bizottságait

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Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke drasztikus lépéseket tett és alapjaiban változtatta meg a szervezet felépítését és működését. Az eddig működő bizottságok több mint a fele ment a levesbe. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint ezzel is olcsóbb lesz a hatalmasra duzzadt testület működése.

Lantos Gábor
2026. 10. 18. 11:00
A NOB elnökének döntéseit egészen biztosan nagy vita övezi majd Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Kirsty CoventryNOBreformokSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Deme Dániel
idezojelekglobalista

Felkészült-e Magyarország az iszlamizációra?

Deme Dániel avatarja

Bár egy teljesen hiteltelen „nemzeti” csomagolásban, de ez a fajta globalista, „euroidentitásban” megjelenő nemzetek feletti szemlélet az utolsó években megállíthatatlanul teret nyert magának hazánkban is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu