Orbán Viktor: Ma rombolás zajlik Magyarországon

Orbán Viktor szerint ha a Tisza Párt meg tudja valósítani választási ígéreteit, akkor belőlük is egy nagy kormányzópárt lehet, és ebben a 3,4 millió szavazójuk hisz is. A volt miniszterelnök szerint az is érthető, hogy mindent a Fidesz kormányzásához mérnek, mert jelenleg a Tisza a Fidesz ellenében határozza meg önmagát.

– Ők magukat rendszerváltónak látják, mi őket újkommunistának – jelezte Orbán Viktor, amikor az NVVH-ról kérdezték. Az új ÁVH a Fidesz elnöke szerint azért kell, hogy féljenek a hatalomtól az emberek.

– Ha ÁVH-figyelőt csinálunk, akkor figyelni kell őket – szögezte le az NVVH kapcsán a Fidesz elnöke.

Magyar Péternek az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László ellen indított kirohanása kapcsán elmondta: nem lehet nem látni személyes motívumokat személyes döntések mögött.

– Amíg 3,4 millió ember eltűri, hogy valaki a magánéleti bajait leverje egy köztisztviselőn, csak azért, mert a volt felesége vele él, ott minden megtörténhet – tette hozzá. Orbán Viktor szerint személyes ügyek és bosszú keverednek össze a legfontosabb államéleti döntésekkel.

Az európai baloldalhoz csatlakozott a Tisza, küldetésük, hogy a nemzeti szuverenitást felszámolják

A gyermekvédelmi törvény módosítása kapcsán a volt miniszterelnök úgy vélekedett, hogy összecsomagolnak jó dolgokat rosszakkal. Úgy vélekedett, hogy egész Európában az a baloldal küldetése, hogy felszámolja a nemzeti szuverenitást és a nemzetállamokat, valamint bevigye az európai birodalomba. Leszögezte, hogy a gendertörvényt brüsszeli követeli, ami a birodalom építésének fontos eleme.

Aki történelmileg meg akar maradni, annak be kell tagozódnia abba a közegbe, ahol a nagy baloldali pártok vannak – vélekedett a Tisza kapcsán Orbán Viktor. Véleménye szerint ez lesz a gender mellett a háború és a migráció kérdésében is.

Európa leépül, pang, szétfogácsolódik. Az Európai Unió sem a békét, sem a gazdaságot nem tudja fenntartani. Ma baloldali gazdaságpolitika van Brüsszelben, adókat emelnek, az árak nőnek, a gazdaságok teljesítménye csökken.

Orbán Viktor szerint ezért hiba a Tisza részéről, hogy erre csatlakozik rá. Magyarországnak észszerű, adócsökkentő politikára lenne szükség, és ezt Európa jobboldali pártjai is így érzik.

Jó helyen vagyunk – jellemezte a Fidesz európai helyzetét Orbán Viktor. A patrióta pártok gondolataiban meg is vannak a tervek, ezekről is hosszan beszélt Orbán Viktor, miután azt kérdezték tőle, hogy még mindig el akarja-e foglalni Brüsszelt.