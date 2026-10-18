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Orbán Viktor: Ma rombolás zajlik Magyarországon

Orbán Viktor: Ma rombolás zajlik Magyarországon

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Nem megújulnia kell a Fidesznek, hanem fenntartani a szellemi frissességet – mondta el a lakitelki DPK-találkozón egy pódiumbeszélgetésen Orbán Viktor. A FIdesz elnöke hosszan beszélt pártja helyéről, és arról is, hogy mit csinál a Tisza Párt. Orbán szerint megvan az esélye annak, hogy a Tisza is egy történelmi kormányzópárt lesz, de egyelőre csak a rombolást lehet azonosítani, az építésre vonatkozó terveket nem látjuk, de az a 3,4 millió ember, aki az új kormányra szavazott, továbbra is bízik bennük.

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 18. 10:04
Fotó: Gábor Zoltán

Orbán Viktor szerint ha a Tisza Párt meg tudja valósítani választási ígéreteit, akkor belőlük is egy nagy kormányzópárt lehet, és ebben a 3,4 millió szavazójuk hisz is. A volt miniszterelnök szerint az is érthető, hogy mindent a Fidesz kormányzásához mérnek, mert jelenleg a Tisza a Fidesz ellenében határozza meg önmagát. 

– Ők magukat rendszerváltónak látják, mi őket újkommunistának – jelezte Orbán Viktor, amikor az NVVH-ról kérdezték. Az új ÁVH a Fidesz elnöke szerint azért kell, hogy féljenek a hatalomtól az emberek. 

– Ha ÁVH-figyelőt csinálunk, akkor figyelni kell őket – szögezte le az NVVH kapcsán a Fidesz elnöke. 

Magyar Péternek az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László ellen indított kirohanása kapcsán elmondta: nem lehet nem látni személyes motívumokat személyes döntések mögött. 

– Amíg 3,4 millió ember eltűri, hogy valaki a magánéleti bajait leverje egy köztisztviselőn, csak azért, mert a volt felesége vele él, ott minden megtörténhet – tette hozzá. Orbán Viktor szerint személyes ügyek és bosszú keverednek össze a legfontosabb államéleti döntésekkel. 

Az európai baloldalhoz csatlakozott a Tisza, küldetésük, hogy a nemzeti szuverenitást felszámolják

A gyermekvédelmi törvény módosítása kapcsán a volt miniszterelnök úgy vélekedett, hogy összecsomagolnak jó dolgokat rosszakkal. Úgy vélekedett, hogy egész Európában az a baloldal küldetése, hogy felszámolja a nemzeti szuverenitást és a nemzetállamokat, valamint bevigye az európai birodalomba. Leszögezte, hogy a gendertörvényt brüsszeli követeli, ami a birodalom építésének fontos eleme.

Aki történelmileg meg akar maradni, annak be kell tagozódnia abba a közegbe, ahol a nagy baloldali pártok vannak – vélekedett a Tisza kapcsán Orbán Viktor. Véleménye szerint ez lesz a gender mellett a háború és a migráció kérdésében is.

Európa leépül, pang, szétfogácsolódik. Az Európai Unió sem a békét, sem a gazdaságot nem tudja fenntartani. Ma baloldali gazdaságpolitika van Brüsszelben, adókat emelnek, az árak nőnek, a gazdaságok teljesítménye csökken.

Orbán Viktor szerint ezért hiba a Tisza részéről, hogy erre csatlakozik rá. Magyarországnak észszerű, adócsökkentő politikára lenne szükség, és ezt Európa jobboldali pártjai is így érzik.

Jó helyen vagyunk – jellemezte a Fidesz európai helyzetét Orbán Viktor. A patrióta pártok gondolataiban meg is vannak a tervek, ezekről is hosszan beszélt Orbán Viktor, miután azt kérdezték tőle, hogy még mindig el akarja-e foglalni Brüsszelt. 

Orbán Viktor Lakitelek
Orbán Viktor szerint a Fidesz a helyén van. Fotó: Gábor Zoltán

A Fidesz helyzete kapcsán Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy először is tudomásul kell venni és meg kell emészteni, hogy 16 év kormányzás után vesztettek. – Ezt fel kell dolgozni. Ilyenkor a magasabb horizontú kitekintést szoktam segítségül hívni. Utoljára 20 éve vesztettünk. Veszítsünk minden 20 évben, ezt kívánom. Ezen ugyanakkor nem segít, hogy ez épp most van – mondta.  Kijelentette azt is, hogy ha a feldolgozás megtörtént, 

újra kell szervezni polgári nemzeti keresztény gondolkodású emberek közösségét.

A pártelnök szerint a kampányban sok erős emberük jól harcolt, de erős sebeket kapott, példaként említve Szijjártó Pétert. Mint jelezte, a Fidesz teljes vezeti személyi állományát és szerkezetét újra kellett tervezni. Tudatta, hogy a Fidesz újjászervezésé 90 százalékig megvan, a maradék 10 százalékot pedig decemberre fogják elérni. Mint mondta, ő most az edző a Fideszben és a feladata, hogy „gólhelyzetbe hozza a pályán lévő játékosokat". 

Gulyás Gergelyről is azt mondta, hogy továbbra is dolgozik a frakcióban, a helyén van. 

A letartóztatásokról és a politikai foglyokról azt mondta Orbán Viktor, hogy arra megy ki a játék, hogy őt elvihessék, ezért viszik be a fideszes politikusokat, hogy rá mondjanak valami terhelőt. 

Orbán Viktort a végén arról is kérdezték, hogy miként újulhat meg a Fidesz. Az elnök szerint a Fidesznek nem megújulnia kell, hanem a szellemi frisseséget megtartani, és teret adni a fiataljainak. 

Rengetegen kérdeztek a Fidesz elnökétől, ezekre is válaszolt Orbán Viktor. 

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