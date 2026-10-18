Rendkívüli

Orbán Viktor: Ma rombolás zajlik Magyarországon

A Tisza energetikai szakértője szerint el kell felejteni az olcsó energiát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Bár az energiapiac a 2022-es válság óta jelentősen megnyugodott, a korábbi alacsony árak visszatérésére nem érdemes számítani – figyelmeztetett Holoda Attila energetikai szakértő a Pénzügykutató Hetényi Körében tartott előadásában. Szerinte a növekvő energiaigény, az ellátási láncok sérülékenysége és a szükséges beruházások hosszú átfutási ideje tartósan magasan tarthatja a költségeket. Magyarország számára ezért a beszerzési források diverzifikálása mellett az energiahatékonyság javítása is kulcskérdés.

Magyar Nemzet
2026. 10. 18. 10:34
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád

„A szuverenitásunkat az növeli, ha nem vagyunk kiszolgáltatva egyetlen eladónak” – hangsúlyozta.

A magyar gáztárolók helyzetének értékelésénél Holoda árnyaltabb megközelítést sürgetett. A mintegy 6,5 milliárd köbméteres hazai tárolókapacitást szerinte az éves fogyasztáshoz viszonyítva érdemes vizsgálni. Emellett legalább ilyen fontos szempont, hogy a tárolókból egyetlen nap alatt mennyi földgáz nyerhető ki. A töltöttségi százalék önmagában ezért nem ad teljes képet az ellátásbiztonságról.

Bajban a hazai benzinkutak

Az előadás az európai üzemanyagpiac szerkezeti problémáira is kitért. Holoda szerint a nyersolaj rendelkezésre állása önmagában nem garantálja a megfelelő üzemanyag-ellátást, hiszen a finomítói kapacitások is meghatározóak.

Az ismertetett számok alapján Európa napi dízelfogyasztása mintegy 8,5 millió hordó, miközben a termelés hozzávetőleg 7,5 millió hordót tesz ki. A különbséget importból kell fedezni. Új finomítók építését ugyanakkor nehezíti a beruházások hosszú megtérülési ideje, valamint a fosszilis üzemanyagok jövőbeli keresletét övező bizonytalanság.

A szakértő a magyarországi benzinkutak gazdasági helyzetét is problémásnak nevezte. Az általa bemutatott adatok szerint a literenként körülbelül 13 forintos kiskereskedelmi árréssel 16 forintos kiskereskedelmi különadó áll szemben, még a működési költségek levonása előtt.

Holoda szerint az üzemanyagárak alacsonyan tartása önmagában nem biztosítja a fenntartható ellátást. A független töltőállomások esetleges bezárása különösen azokon a vidéki településeken okozhat nehézséget, ahol nincs másik benzinkút.

Kritika a rezsicsökkentésről

Az energetikai szakértő a hatósági energiaárak rendszerével kapcsolatban is kritikát fogalmazott meg. Álláspontja szerint a fogyasztói árak politikai döntéssel történő alacsonyan tartása nem szünteti meg az energiatermelés, a szállítás és a hálózat fenntartásának tényleges költségeit.

„Lehet politikai döntéssel azt mondani, hogy holnaptól ennyi lesz az energia ára. Csakhogy a költségek ettől nem tűnnek el. Valakinek meg kell fizetnie a különbséget” – fogalmazott.

Ennek kapcsán érdemes felidézni: Holoda Attila a választások előtt többször is bírálta a rezsicsökkentés rendszerét, annak eltörlését sürgetve. 

energiaHoloda AttilarezsicsökkentésföldgázSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Dániel
idezojelekglobalista

Felkészült-e Magyarország az iszlamizációra?

Deme Dániel avatarja

Bár egy teljesen hiteltelen „nemzeti” csomagolásban, de ez a fajta globalista, „euroidentitásban” megjelenő nemzetek feletti szemlélet az utolsó években megállíthatatlanul teret nyert magának hazánkban is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu