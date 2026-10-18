Kivégzések haláltusája: fellángolt a legsúlyosabb büntetésről folytatott vita az Egyesült Államokban

A méreginjekciós kivégzések áldozatait ilyen hordágyra szíjazva teszik mozgásképtelenné. Forrás: Facebook

Az Egyesült Államokat azonban továbbra is élesen megosztja a halálbüntetés kérdése, amit nemcsak a közvélemény-kutatások, hanem az egyes államok eltérő gyakorlata is tükröz. Míg huszonhárom szövetségi államban már eltörölték a legsúlyosabb büntetést, huszonhétben továbbra is kiszabható. A két tábor a félresikerült kivégzésekből is ellentétes következtetésre jut.

Az eltörlés hívei szerint az állam nem képes garantálni a szenvedésmentes halált, a büntetés támogatói közül viszont többen hatékonyabb módszereket keresnek.

Marsha Blackburn republikánus szenátor és több tennessee-i politikus például az államban egyébként alkalmazható villamosszék előtérbe helyezését szorgalmazza. Ezzel szemben Gavin Newsom kaliforniai kormányzó a The New York Times szerint azt fontolgatja, hogy az állam mind az 563 halálraítéltjének büntetését életfogytiglani szabadságvesztésre változtatja. Kaliforniában egyébként 2006 óta nem hajtottak végre kivégzést.

A Pentagon eközben egészen más irányból közelíti meg a halálbüntetés kérdését: nem a kivégzési módszerek körüli vitára, hanem a büntetés elrettentő erejére helyezi a hangsúlyt. A 2009-ben tizenhárom bajtársát meggyilkoló volt katonai pszichiátert, Nidal Malik Hasant december 3-án kivégzőosztag elé állítanák, az eseményt pedig élőben közvetítették volna, de Donald Trump elnök végül ez utóbbit illetően meghátrált, miután amerikai tábornokok nyílt levélben kérték a közvetítés lefújását, attól tartva, hogy a tömeggyilkos korábbi katona halálának látványa akár hőssé is teheti az elkövetőt.