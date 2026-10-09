A halálbüntetésről és a kivégzésekről zajló viták most újra a felszínre kerültek az Egyesült Államokban, miután egy hete két halálos méreginjekció sem végzett egy Christa Pike nevű elítélttel, akit különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt ítéltek el.
Élőben közvetítenek egy kivégzést Amerikában
Hasan őrnagy tizenhét éve végzett a bajtársaival egy texasi bázison. Kivégzését látványosra tervezik.
Borítókép: Nidal Malik Hasan egykori amerikai katonaorvos (Fotó: Bell County Sheriff's Department/ZUMAPRESS.com)
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