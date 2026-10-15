Nem közvetítik a tömeggyilkos katona kivégzését
Nem fogják élőben közvetíteni Nidal Malik Hasan kivégzését, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök döntését megelőzően amerikai tábornokok nyílt levélben kérték a kivégzés közvetítésének elmaradását, attól tartva, hogy a tömeggyilkos korábbi katona halálának látványa akár hőssé is teheti az elkövetőt.
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